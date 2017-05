Schwaz – Glockenhelle Stimmen von Kindern und Jugendlichen aus ganz Tirol und erstmals auch aus Südtirol erklingen seit Montag im SZentrum. Dort findet das Tiroler Jugendsingen statt. 110 Kinder- und Jugendchöre (Schulchöre) bzw. rund 2800 Teilnehmer messen sich in fairem Wettstreit und zeigen noch bis Donnerstag ihr Können.

„Dass zum ersten Mal auch zehn Chöre aus Südtirol dabei sind, freut uns besonders“, sagt Reinhard Macht, Leiter des Fachbereiches Jugend vom Land Tirol. Etwa 25 Chöre pro Tag treten bei diesem Wertungssingen auf. Der Auftritt der Chöre erfolgt in sieben Kategorien und nach Alter, Schulform (mit oder ohne musische Schwerpunktsetzung) sowie nach der Besetzung.

Das dargebotene Programm muss acht bis zehn Minuten lang sein und beinhaltet ein Pflichtlied und drei frei gewählte Stücke. Zwei müssen a capella vorgetragen werden. Wobei eines davon ein Volkslied aus Österreich oder ein Lied regionaler Prägung sein muss. Die Jury besteht aus einem Fachinspektor sowie vier Chorexperten bzw. Chorleitern.

Gestern stellten sich der Schulchor der NMS Zell, der Unterstufenchor der ersten Klassen sowie der Kammerchor des Paulinums, der Unterstufenchor des RG Schwaz und der Girls & Boys Only Chor der LMS Schwaz dem Wettbewerb. Heute haben um 9.30 Uhr der Chor der zweiten Klasse Volksschule Strass, ab 10.30 Uhr der Silberstimmen-Schulchor des RG Schwaz und ab 14.30 Uhr „VocalPeople“, der Chor des BRG/BORG Schwaz, ihren Auftritt. Mittwoch sind ab 9.30 Uhr Kinder der VS Johannes Messner und der VS Hans-Sachs zu hören, ab 14.30 Uhr lässt der Schulchor der VS Johannes Messer aufhorchen.

Die Abschlussfeier, die mit allen teilnehmenden Chören gestaltet wird und bei der die Sieger bekannt gegeben werden, findet am 12. Mai von 11 bis 13 Uhr in der Innsbrucker Olympiahalle statt. Zuschauer sind erwünscht. (m.sch, ad)