Sie ist nicht nur die älteste, bekannteste und größte Oldtimer-Rallye der Niederlande. Sie ist auch ein echter Augenschmaus: die Tulpen-Rallye. Am Montag brachen die Teams mit insgesamt 200 historischen Automobilen in Tegernsee auf. Zwischenstopp machten sie dabei im Alpenhotel Ammerwald. Für das dortige Hotelpersonal blieb aber kaum Zeit, die Oldtimer zu bestaunen. Immerhin galt es zwischen 10.45 Uhr und 14 Uhr nicht weniger als 430 Mittagessen zu servieren. Am Samstag, 13. Mai, rollen die Wägen in Noordwijk (Holland) über die Ziellinie. Die Vintage-Klasse hat bis dahin 1900 Kilometer hinter sich gelassen, die Expertenklasse 2300 Kilometer.