Von Wolfgang Otter

Söll – Wenn Walter Eisenmann über das Söller Hexenwasser erzählt, dann leuchten seine Augen. Eine Begeisterung, die sich letztlich auch auf andere überträgt und eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieses Erlebnisparkes war und weiter sein wird. Söll hat mit dem Hexenwasser nicht nur ein unverkennbares Markenzeichen erhalten, sondern auch die Söller Bergbahnen ein hochattraktives Sommerangebot. Als 2000 die neue Bahn auf die Hohe Salve gebaut wurde, ging es darum, auch die Frequenzen zu steigern. Zwar gab es ein Sommerangebot, den Bergsommer Hochsöll, aber hier stagnierten die Zahlen bei 45.000 Besuchern.

Wenn heute 200.000 Fahrten nach Hochsöll in der Sommerzeit (an die 700.000 im ganzen Jahr) verbucht werden, ist dafür die Wasser-Erlebniswelt verantwortlich. „Das hat unsere Erwartungen übertroffen“, erzählt Eisenmann, seit fast 30 Jahren Geschäftsführer der Bergbahnen. Gemeinsam mit Berater Matthias Schenk und Hauptgesellschafter und Beiratsvorsitzendem Markus Henkell ist er einer der Väter des Hexenwassers. „Man kann sagen, das Hexenwasser ist ein Wunschkind“, meint dazu Henkell.

Die Zahlen zeigen die rasante Entwicklung: Von 2002 bis 2011 konnte der Sommer­umsatz um 270 Prozent, die Besucherzahlen vom Jahr 2002 mit 87.000 auf mittlerweile knapp 200.000 gesteigert werden. Am Tag werden so bis zu 4200 Gäste gezählt. Wobei der Sommer knapp 20 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht. Bei anderen Bahnen beträgt er in der Regel 7 Prozent, wie zu erfahren ist.

Es war nicht einfach, das Hexenwasser zu kreieren, „es gab ja damals vor 15 Jahren nichts Vergleichbares“. Das Kneippbecken des damaligen Hochsöll-Wirtes war ein Auslöser, daraus entwickelte sich die Idee, „das Wasser des Speichersees zu verwenden. Mit dem Hexenwasser haben wir dann ganze Familien, von den Kindern bis zu den Großeltern, nach Hochsöll gebracht“, erinnert sich Eisenmann.

Seit 2002 wurde das Angebot kontinuierlich erweitert und knapp 3 Mio. Euro investiert. An die 30 Stationen weist der Naturerlebnispark derzeit auf. Denn es geht in erster Linie um das Thema Natur. Eine Kunstwelt mit technischen Finessen wollten Eisenmann und alle im Hexenwasser-Team auf alle Fälle vermeiden. „Es geht nicht darum, den Leuten möglichst viel Adrenalin zu verschaffen, sondern dass sie wieder herunter- und zur Ruhe kommen. Es geht darum, dass Kinder und Eltern wieder etwas gemeinsam machen können“, sagt Eisenmann. Da gehört das Beobachten eines Bienenvolkes genauso dazu wie die Jahresringe am Baum oder das „Blaue Wunder“ mit den Strömungen und Wirbeln oder dass Großeltern mit ihren Enkelkindern barfuß laufen. „Welcher Großstädter weiß schon noch, wie sich das im Bach oder auf der Wiese anfühlt“, sagt Eisenmann. In Hochsöll ist Barfußgehen ganz normal. Es passt auch zur Söller Idee, dass die Bergbahnmitarbeiter alle Stationen selber bauen, „denn die wissen auch die Philosophie dahinter“.

15 Jahre Hexenwasser ist auch eine Zeit der ständigen Weiterentwicklung, „so haben wir am Anfang Führungen angeboten, aber das hat die Leute nicht so interessiert. Die wollen frei unterwegs sein.“ Die Folge war, dass man an mehreren Stationen Mitarbeiter positionierte, die den Besuchern Auskunft geben. „Es gab auch von Anfang an keinen Masterplan, das hat sich entwickelt“, erzählt Eisenmann.

Die nächste Idee haben die Hexenwasser-Schöpfer schon im Köcher: die Verarbeitung der Milch zu zeigen und die Geschichte der „Salvenkirsche“ vorzustellen.

Söll hat einen österreichweiten Boom an Berg­erlebniswelten ausgelöst. Für Henkell „wurde zwar vielfach versucht, den Erfolg des Hexenwassers zu kopieren. Das ehrt uns und macht uns keineswegs nervös. Denn: Das Hexenwasser war und ist eine Pionierleistung von vielen Idealisten und ist in dieser Form nicht zu imitieren. Das ist ähnlich wie mit dem Champagner und dem Sekt.“ Eisenmann sieht auch keine Konkurrenz, sondern ein breiteres Sommerangebot. Und davon profitieren letztlich alle in der Branche.