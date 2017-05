Von Markus Hauser

Silz, Hohenems – Die von der Silzer Künstlerin am Rande der Autobahn bei der Auffahrt Kufstein Nord aufgestellte Installation mit der Aufschrift „Grüß Göttin“ sorgte jahrelang für Gesprächsstoff und polemisierte gleichermaßen. So manchen Vandalenakt von selbsternannten Sittenwächtern musste die weibliche Grußformel über sich ergehen lassen. Weil aber Ideen auch hirnbefreite Vandalenakte problemlos überstehen, bleibt der Gedanke, den Begriff Gott weiblich zu denken, ein stetig präsenter. So grüßt die Göttin aktuell im Vorgarten des Jüdischen Museums in Hohenems. Das Museum stellt nämlich die herausfordernde Frage an die monotheistischen Religionen: Kann der nach jüdischer, christlicher und muslimischer Tradition „einzige Gott“ auch anders als männlich verstanden werden? Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick zurück auf die Quellen, aus der sich die Idee des einen Gottes speiste, sowie auf traditionelle Bilder des Weiblichen in der religiösen Tradition. Sie entdeckt verborgene und verdrängte Überlieferungen alternativer Vorstellungen des Göttlichen.

Dass bis zur Gründung der Buchreligionen und der damit einhergehenden Vermännlichung der Religionen das Weibliche gleichermaßen präsent war, zeigt die unter dem Titel „Die weibliche Seite Gottes“ von Felicitas Heimann-Jelinek und Michaela Feurstein-Prasser kuratierte Schau ebenfalls. Was Ursula Beiler besonders freut: Die deutsche Wochenzeitung Die Zeit widmete der Silzer Künstlerin und der Schau in Hohenems eine ganze Seite. Zu sehen bis 8. Oktober 2017.