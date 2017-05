Breitenwang, Landeck – Mit der Verleihung der Meisterbriefe ging vor Kurzem die Ausbildung für die Jungmeister in Tirol zu Ende. Sie sind jetzt nicht nur mit dem Rüstzeug für die berufliche Selbstständigkeit ausgestattet, sondern als Experten auch die begehrten Fachkräfte von morgen. Dass ein Meisterberuf auch im Jahr 2017 gefragt ist, beweist Andreas Zitt aus Breitenwang. Er hat binnen zwei Jahren gleich zwei Meisterbriefe mit Auszeichnung bekommen. Neben der höchsten Ausbildungsstufe im Konditorberuf absolvierte er jetzt auch die Meisterprüfung als Bäcker.

Mit Zitt freut sich auch Christian Strigl, Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Reutte, über den Erfolg: „Wenn ich mir anschaue, mit welcher Energie Andreas Zitt an die Prüfung herangegangen ist und mit wie viel Talent er tagtäglich seinen Beruf ausübt, kann ich nur sagen: Gott sei Dank können wir auch in Zukunft auf das Meisterhandwerk zählen.“

Obwohl bei der Übergabe des Meisterbriefes das Feiern im Mittelpunkt stand, ist für Strigl eines klar: „Beste Qualifikation und Können wird in allen Handwerksberufen in Zukunft immer mehr nachgefragt sein. Wir werden daher alles daran setzen, die Attraktivität der dualen Ausbildung noch weiter zu erhöhen. Denn exzellent ausgebildete Meister und qualifizierte Führungskräfte sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Betriebs.“ Die duale Ausbildung bilde den Grundstein der Qualität des österreichischen Gewerbes und Handwerks. „Um dieses System werden wir international beneidet – zu Recht, wie man sieht. Nicht umsonst sind die österreichischen Fachkräfte international gefragt. Und hier ist es vor allem den zahlreichen Ausbildungsbetrieben zu verdanken, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich sehr niedrig ist“, so Strigl. Meister würden zudem in der Bevölkerung großes Ansehen genießen. Das darf Andreas Zitt jetzt gleich doppelt auskosten. (TT, fasi)