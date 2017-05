Von Angela Dähling

Schwaz – Zum dritten Mal an diesem Tag steht die ältere Dame an der Supermarktkasse und legt ein Papiersackerl mit drei Semmeln aufs Laufband. In der Bank nebenan will ein Senior 500 Euro von seinem Sparkonto abheben, so wie auch gestern und vorgestern schon. Das Vergessen kam schleichend und es heißt Demenz.

Das Netzwerk für ein demenzfreundliches Zillertal will auf Situationen wie diese aufmerksam machen und die Bevölkerung auf den Umgang mit gelegentlich desorientierten Menschen vorbereiten. Im Sommer 2015 wurde das Netzwerk auf Initiative der Caritas Innsbruck und Salzburg ins Leben gerufen und ist inzwischen stetig gewachsen. „Wir sind mit allen Sozialsprengeln und den Seniorenheimen im Tal vernetzt, ebenso mit der Hospizgemeinschaft und dem Überleitungspflegemanagement des Bezirkskrankenhauses“, erklärt die Obfrau des Netzwerks, Schwendaus Vize-BM Theresia Rauch. Nicht separieren, sondern integrieren und die Demenzkranken am Alltagsleben teilnehmen lassen, das sei die Devise, ergänzt Klaus Rainer, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter im Wohn- und Pflegeheim Zillertal in Zell.

Einmal monatlich wird ein Pflegestammtisch für Angehörige veranstaltet, Büchereien wurden mit Literatur zum Thema Demenz ausgestattet und zu Vorträgen zum Thema wurde geladen. Auch eine Umfrage unter den betreuenden Angehörigen, welche Entlastungsmöglichkeiten sie sich wünschen, wurde durchgeführt. Der Verein hat noch viel vor. „Es sind Schulungen für Mitarbeiter des Einzelhandels, Kundenberater von Banken und Polizisten geplant, bei denen es um den respektvollen Umgang mit Demenzkranken geht“, schildert Rauch. Auch eine Schulung für pflegende Angehörige sei angedacht. „Wir wollen mit unseren Initiativen die He­rausforderungen bei Demenz nicht bagatellisieren, sondern Mut machen und einen Erfahrungsaustausch anregen“, erklärt Theresia Rauch.