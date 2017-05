Von Angela Dähling

Schwendberg – Eva Hanser ist 19 Jahre jung und hat ihre große Liebe schon im Volksschulalter gefunden – die Liebe zur Musik nämlich.

Jetzt ist die Freude groß, denn die junge Zillertalerin konnte beim diesjährigen Deutschmusik Song Contest zum zweiten Mal in Folge eine der Goldenen Platten für den besten Song im Bereich Deutsch-Pop mit „Küss mich, halt mich“ erringen und sich gegen Konkurrenten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich durchsetzen. „Er zählt zu den größten Musikbewerben für deutschsprachige Musik und zu den wenigen des Fachgebietes deutschsprachiger Gesang mit Schwerpunkt Rock, Pop, Schlager“, weiß Eva Hanser, die inzwischen schon viel erreicht hat.

Mit acht nahm sie Gitarrenunterricht in der Musikschule und bald schon sang und spielte sie ihre Lieblingslieder im elterlichen Gasthof Mösl am Schwendberg, in der Kirche und auf etlichen Veranstaltungen. Erst 14 Jahre alt war sie, als ein Songschreiber das erste Lied für sie schrieb. Und im Sommer 2012 erreichte sie als dazumal jüngste Teilnehmerin beim Vorentscheid für den Alpen Grand Prix den zweiten Platz.

2014 wurde sie erstmals von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen, ein Jahr später kam ihre erste eigene CD „Zeitgefühl“ auf den Markt. Darauf zu finden ist auch ein Duett mit dem ehemaligen Schürzenjäger Freddy Pfister. „Er ist mein Freund und Mentor, der mir auch zu einigen Auftritten und zu Radiopräsenz verhalf. Derzeit arbeite ich mit Armin Perl und Stefan Pösneker an meiner zweiten CD in München“, schildert die junge Interpretin. „Ich möchte geile, moderne Mucke Richtung Austropop/Schlager machen und will die Gefühle der Leute wecken.“

Live erleben kann man sie unter anderem am 29. Juli beim Zellberg Buam Almfest.