Von Walter Zwicknagl

Münster – Im Pfarrgarten stehen neben dem Pfarrhof in Münster schon seit Jahren Obstbäume, die mittlerweile schon Früchte getragen haben. „Die Bewahrung dieses Kleinods war uns immer ein Anliegen“, sagt Friedl Anrain, der Obmannstellvertreter des Pfarrkirchenrates. Und jetzt wurde ein weiterer Schritt gesetzt. Am Rain – bei den Leuten heißt er „Pfarr-Roa“ – unter dem Pfarrhof sollen in Zukunft Laubbäume und viele Sträucher gedeihen.

„Ein solches Projekt macht Sinn“, sagte gestern Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe bei einer Visite. „Wir müssen nachhaltig denken und Lebensräume zurückgeben“, ergänzt sie. Und die Umweltabteilung leistete dafür einen Beitrag in der Höhe von mehr als 6000 Euro. Alles in allem kostete das Projekt „Neuanlage einer Hecke mit Feldgehölzen“ rund 8000 Euro. Tatkräftig half bei der Bepflanzung der Bienenzuchtverein, der in der Nähe auch einen Bienenlehrstand betreibt. „Durch die Neuanpflanzung mit Sträuchern wird der bisher schwer zu bearbeitende Hang zum neuen Lebensraum für verschiedenste Tiere“, freut sich Pfarrer Wolfgang Meixner. Damit wolle man ganz bewusst Monokulturen entgegenwirken. Alles in allem umfasst der Pfarrgarten von Münster mehr als 5000 Quadratmeter.

„Heckenkirsche, Wildrose, Mehlbeere und wilde Johannisbeere, Vogelbeere und sogar ein Nussbaum wurden im neuen Lebensraum gepflanzt“, freut sich Förster Anton Niedrist, der mit Rat und Tat die Neubepflanzung begleitete.