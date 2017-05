Innsbruck, Bukarest – Er habe immer schon einmal ins Ausland gehen wollen. Und bevor Johannes Gasser, gebürtiger Innsbrucker, der jetzt in Wien lebt, kürzlich seinen neuen Job an einer österreichischen Volksschule begann, erfüllte er sich diesen Traum. Doch es war keine Weltreise, die Gasser machte – er ging nach Rumänien und unterrichtete in einer Einrichtung der Concordia rumänische Jugendliche.

„Das hat sich zufällig ergeben“, erklärt er. In der Casa Abraham, einem der Projekte der Hilfseinrichtungen in der rumänischen Stadt Ploiesti, waren offene Stellen und Gasser sagte zu. Für ein halbes Jahr unterrichtete er dort an einer Art Berufsschule für Schulabbrecher Englisch, Mathematik und Sport und war sonst oft „Mädchen für alles“, wie er es rückblickend nennt. Eine „super Erfahrung“ in einem Land, in dem „vieles vom Standard her sehr einfach ist“ und manches dann doch wesentlich einfacher sei als in Österreich. Die Jugendlichen dort hätten sehr stark den Drang, nach Westeuropa auszuwandern, berichtet er. Mit der richtigen Ausbildung stehe den jungen Menschen aber auch vor Ort vieles offen. „Die Erfahrung in Rumänien setzt natürlich vieles, was uns in Österreich so stört, wieder in eine richtige Perspektive“, erklärt er. Der heutigen Ausgabe der TT liegt ein Zahlschein der Hilfsorganisation Concordia bei, die in der Republik Moldau und Rumänien zahlreiche Projekte unterstützt – unter anderem auch ein Waisenhaus, das von Spenden der TT-Leser finanziert wurde. (mw)