Von Hubert Daum

Imst – Die Ansprachen an den Florianifeiern am Wochenende sind verklungen, ein Misston hallt allerdings weiter nach: Das Interesse der Frauen, der Freiwilligen Feuerwehr (FF) beizutreten, ist nicht gerade brennend: Von den 2530 Feuerwehrmännern – den Ausdruck Feuerwehrfrau gibt es offiziell (noch) nicht – in den 38 Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes tragen gerade einmal 54 Frauen, inklusive 19 Mädchen der FF-Jugend, die braune Uniform. Also nur gute zwei Prozent. Damit liegt man allerdings im Tirolschnitt, wie der Landesfeuerwehrverband bestätigt.

Das Feuerwehrwesen bleibt also zumindest vorerst eine Männerdomäne. Das sieht auch der neue Bezirkskommandant Hubert Fischer so: „In nur 17 von 38 Ortsgruppen ist das weibliche Geschlecht vertreten, das ist wirklich sehr bescheiden.“ Auf Kommandoebene (Kommandant, Stellvertreter, Schriftführer und Kassier) wird die Luft dann noch dünner: Pia-Angelika Klotz der FF Vent ist die einzige Stellvertreterin eines Kommandanten, Sylvia Bu­cher der FF Gurgl die einzige Schriftführerin im Bezirk. Die Auffälligkeit an diesen zwei Positionen, nämlich dass beide aus dem hinteren Ötztal stammen, verstärkt sich beim genaueren Hinsehen. Bezirkskassier Alois Ambacher: „Sölden ist mit 12 Frauen Spitzenreiter, gefolgt von Gurgl mit neun und Vent mit acht, wie übrigens auch in Mötz.“

Die Frage nach dem Grund des Frauenmangels bei den Florianijüngern ist in der Tat leichter als die Antwort, die Georg Schöpf, Kommandant des „Spitzenreiters“ FF Sölden, zu formulieren versucht: „Mehr als die Hälfte unserer Aktiven kommt aus der Feuerwehrjugend. Wir gehen in den Schulen auf die 12- bis 15-Jährigen aktiv zu, dann fragen die Mädchen oft überrascht, kann ich da auch mitmachen? Wir hatten noch keinen weiblichen Erwachsenenzugang. Für mich hängt es also stark von der Jugendarbeit ab.“ Allerdings ist bei Weitem nicht jede Ortsgruppe im Nachwuchs aktiv. „Von 38 Bezirksfeuerwehren haben 15 eine Feuerwehrjugend“, weiß Robert Unterlechner, Jugendsachbearbeiter im Bezirkskommando. Die Fluktuation ab der Volljährigkeit sei bei den Mädchen laut Schöpf aber ziemlich hoch.

Das Gegenteil passierte in Nassereith 2005, als Elisabeth Dietrich-Daum als erste Frau in die Feuerwehr eintrat. „Wir Schöpfs haben eine lange Feuerwehrtradition in der Familie. Außerdem wollte ich mit Vorbildwirkung vorangehen“, schildert die gebürtige Silzerin ihre Beweggründe. Kürzlich wurde übrigens per Dekret „Herr Elisabeth Dietrich-Daum zum Hauptfeuerwehrmann“ ernannt. Nicht gerade gendergerecht! Die Vorbildwirkung ist allerdings aufgegangen: Die FF Nassereith konnte mittlerweile die vierte Frau angeloben.

„Da sich der alte Ausschuss aufgelöst hat, kam es zu Neuwahlen“, erinnert sich die einzige Kommandantstellvertreterin im Bezirk Pia-Angelika Klotz, „die Kameraden standen hinter mir. Die Aufgaben waren für mich eine neue Herausforderung. Ich finde, es sollten mehr Frauen in den Feuerwehrdienst, da ich für Gleichberechtigung bin.“ Klotz liebe die Abwechslung zwischen Technik, Organisation und Führung.

Imst kann in der FF-Frauenquote nicht mit Vorbildwirkung glänzen, im Gegenteil: Die Bezirkshauptstadt hat keine einzige Frau in ihren Diensten. Kommandant Thomas Friedl: „Die Nachfrage ist einfach nicht gegeben. Unsere Jugendbetreuer gehen aber noch heuer vor dem Sommer in die Schulen.“