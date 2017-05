Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Der Weltgebetstag für geistliche Berufe stand ganz im Zeichen des Wartens auf einen neuen Bischof und des Priestermangels, doch für Roland Buemberger, Regens des Priesterseminars in Innsbruck, geht es nicht nur um die Besetzung freier Stühle: „Angenommen, wir hätten hundert neue Priester, könnte man nicht automatisch sagen, der Glaube in Tirol ist damit gerettet, nicht automatisch von lebendigen Pfarrgemeinden sprechen.“ Es sei zu wenig, zu sagen: „Hauptsache, jedes Dorf in Tirol hat seinen Pfarrer.“

In diesem Jahr gibt es in der Diözese Innsbruck – nicht zum ersten Mal – keine Priesterweihe, es werden neue Seelsorger gebraucht. „Aber wir brauchen noch mehr“, meint der Stellvertreter von Diözesanadministrator Jakob Bürgler und Leiter der Plattform Berufepastoral anlässlich des Weltgebets­tags vergangenen Sonntag. Es sei grundsätzlich besser, vom reinen „Versorgungsdenken“ loszukommen, „dass wir nur nach oben blicken und warten, wann uns jemand geschickt wird“. Ein Priester solle nicht hierarchisch gesehen werden, sondern als Teil einer Gruppe.

Der Plattform für kirchliche Berufe gehören Ordensvertreter, Pfarrkuratoren, Pastoralassistenten, Katholische Jugend, Caritas und die theologische Fakultät an. Gemeinsam hat man die Vielfalt der kirchlichen Berufe im Blick, will Berufungen wecken, fördern und begleiten. Buemberger: „Wir brauchen auch Pastoral­assistenten, Caritas-Mitarbeiter, Religionslehrer.“ Die Zahl der Theologiestudenten nimmt weiter ab.

Der Orden der Salesianer Don Boscos unterdessen geht im Internet auf Nachwuchssuche: Auf der Website www.salesianersein.at, die anlässlich des Weltgebetstags online ging, informieren sie, was es bedeutet, Salesianer zu sein, und fragen „Etwas für mich?“. Auch ein Blog wurde eingerichtet. Österreichweit gibt es noch 70 Ordensmitglieder. In Tirol leiten die Salesianer in Fulpmes ein Schülerheim. Das weibliche Pendant, die Don-Bosco-Schwestern, sind in Baumkirchen und Stams angesiedelt. Gesucht werden aber nicht nur Ordensbrüder und -schwestern, sondern auch Jugendliche für Auslandsvolontariate.

In der Diözese gibt es 231 Priester, 65 Diakone, 22 Pfarrkuratoren, 59 Pastoralassistenten, 39 pfarrliche und 13 Dekanatsjugendleiter, 200 Caritas-Mitarbeiter, rund 600 Studierende an der Theologie, 2000 neue ehrenamtliche Pfarrgemeinderäte und 23.000 ehrenamtliche Mitarbeiter.

Im Priesterseminar in Innsbruck werden derzeit 20 junge Männer der Diözesen Innsbruck, Feldkirch und Linz ausgebildet, darunter auch zwei Tiroler. Voraussichtlich 2018 sollte es in der Diözese die nächste Priesterweihe geben.