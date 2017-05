Kufstein – Die Teilnehmer beim diesjährigen Ebbser Koasamarsch am 18. Juni erwartet ein modernes, neues Trailrunning-Leitsystem. Hochtechnologisch und gleichzeitig nachhaltig – so lauten die Eckpunkte der neuen Beschilderung im Kaisertal. In Kooperation mit der Tiroler Landesregierung und der Tirol Werbung wurde ein detailliertes Beschilderungssystem entwickelt, das sich nicht nur durch seine moderne Vermessungstechnologie auszeichnet, sondern auch Rücksicht auf das empfindliche Ökosystem des Kaisertales nimmt. Grundlage für die intelligente Vermessung der Strecken bilden Usability- und Eyetracking-Studien. Hierbei wird mit Hilfe von hochempfindlichen Infrarot-Vermessungsbrillen entlang der Strecke ermittelt, welche Objekte den Trailrunnern, Läufern und Wanderern besonders ins Auge fallen und welche Anhaltspunkte gerne übersehen werden. Die dadurch errechneten Informationen werden mit GIS-Daten (intelligente GPS-Nutzung) gekoppelt. Somit entsteht eine detailgetreue Streckensimulation. Anhand dieser vernetzten Daten werden gezielt an strategisch günstigen Punkten Beschilderungen angebracht, die den Teilnehmern das Navigieren erleichtern. Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.koasamarsch.at. (TT)