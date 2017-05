Innsbruck – Am 18. November 2015 wurde Manfred Scheuer nach dreizehn Jahren in Innsbruck zum neuen Bischof von Linz ernannt. Der Abschied fiel ihm schwer, doch er vertraute auf den breiten Diskussionsprozess in der Diözese über das Anforderungsprofil für den künftigen Bischof und potenziellen Nachfolger. Die Gremien hatten noch vor Scheuers Weggang im Jänner vor einem Jahr einen Dreiervorschlag erarbeitet, dieser wurde dem päpstlichen Botschafter in Österreich übergeben. Nuntius Peter Stephan Zurbriggen führte zwei Befragungsrunden durch, Mitte November übermittelte er dann seinen Fünfer-Vorschlag nach Rom. Und seither heißt es warten: Weihnachten, Ostern, jetzt steht Pfingsten bevor.

So lange wie in Innsbruck hat es in der jüngsten Geschichte der katholischen Kirche in Österreich noch nie gedauert. Zuletzt wurde die Diözese Feldkirch auf die Folter gespannt, doch nach 17 Monaten und 23 Tagen wurde im Mai 2013 der damalige Diözesanadministrator Benno Elbs von Papst Franziskus zum Bischof ernannt. Innsbruck wartet jetzt seit 17 Monaten und 24 Tagen.

Aus einer der Tiroler Tageszeitung vorliegenden Liste geht hervor, dass seit 2013 weltweit 123 Diözesen und Nuntiaturen unbesetzt sind. 27 davon warten länger als Innsbruck, doch in Europa mussten die Katholiken in Tirol bisher die meiste Geduld aufbringen. Einzig die Militärdiözesen in Litauen und Großbritannien sind seit vier Jahren unbesetzt.

Über die Gründe wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert, Prognosen sind schwierig. Caritas-Direktor Georg Schärmer drückt es am besten aus, wenn er meint: „Wir warten weiter und hoffen auf einen guten Bischof.“ Man werde den neuen Oberhirten jedenfalls mit offenen Armen empfangen.

Der Nuntius dürfte jedenfalls Diözesanadministrator Jakob Bürgler, den Regens des Priesterseminars, Roland Buemberger, den Pfarrer von Innsbruck/Allerheiligen, Franz Troyer, den Abt von Stift Wilten, Raimund Schreier, und den aus Innsbruck stammenden Kirchenrechtler und zweiten Kirchenanwalt am vatikanischen Höchstgericht, Nikolaus Schöch, als Bischofskandidaten vorgeschlagen haben.

Möglicherweise gibt es Widerstände gegen einzelne Kandidaten und Rom benötigt noch weitere Informationen. Mittlerweile wird aber nicht ausgeschlossen, dass vom Nuntius in Erwägung gezogene Würdenträger schlichtweg abgesagt haben. Das kommt laut TT-Informationen in den vergangenen Jahren immer häufiger vor. Selbst der 2003 ernannte Bischof von Innsbruck Manfred Scheuer soll nicht die Nummer eins auf der damaligen Liste des Nuntius gewesen sein.

Im Hintergrund gibt es jedenfalls Bemühungen, die Ernennungsprozesse zu beschleunigen. Zuletzt war Salzburgs Erzbischof Franz Lackner in Rom. Auch er hofft auf einen zweiten Weihbischof. Doch in Salzburg und Innsbruck heißt es weiter: Bitte warten. (pn)