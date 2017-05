Von Harald Angerer

Kirchberg, Brixen, Westendorf – Die ersten Kilometer haben die Mountainbiker für heuer schon in den Beinen, wenn sie am KitzAlpBike im Brixental vom 17. bis 25. Juni teilnehmen möchten, brauchen sie aber noch ein paar mehr. Auch heuer lockt die Veranstaltung die Biker wieder ins Brixental. Dabei steht heuer der Hillclimb in Brixen besonders im Fokus, wie die Veranstalter gestern bei einer Pressekonferenz in Kirchberg betonten.

Der Hillclimb feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum. „Es war klar, dass wir den KitzAlpBike zu einem Festival ausbauen wollten, und da war der Mittwoch für eine Veranstaltung in Brixen noch frei“, schildert Kurt Tropper vom TVB Brixental. Dabei entstand die Idee zu einem Rennen vom Dorfplatz bis nach Hochbrixen. Bei der ersten Auflage stellten sich 156 Biker der Herausforderung.

Doch das Rennen wurde schnell zu einem der Zugpferde des Festivals und ist vor allem bei Einheimischen sehr beliebt. „Die Strecke führt zwar über recht viel Asphalt, aber die Stimmung an der Strecke ist großartig. So was gibt es sonst kaum wo“, freut sich Tropper schon auf die zehnte Auflage. Auch wenn die Starterzahl bisher immer gestiegen war, sieht er bei 500 Teilnehmern das Maximum erreicht. „Wir wollen und können bei den Teilnehmern kaum noch handeln, aber wir wollen an der Qualität der Veranstaltung weiter feilen“, sagt Tropper.

„Neu ist, dass es heuer nichts Neues gibt“, sagt Kurt Exenberger, Streckenchef des KitzAlpBike, über den heurigen Marathon. Die Strecke bleibt gleich, da sie sich bewährt habe. Und OK-Chef und TVB-Brixental-Geschäftsführer Max Salcher freut sich, dass die Anmeldungen schon jetzt sehr gut laufen. Man liege schon 30 % über den Zahlen des Vorjahrs. Änderungen gibt es bei den Startzeiten und vor allem bei den Teilnehmern, denn heuer wird es auf der „Light“-Strecke eine eigene E-Bike-Klasse geben. „Wir sind eine sehr starke E-Bike-Region und schon früher gab es beim Hillclimb eine E-Bike-Klasse. Nun reagieren wir auf den Wunsch der Teilnehmer und es gibt eine E-Bike-Klasse beim Hauptbewerb“, sagt Salcher. Besonders streicht der TVB-Geschäftsführer hervor, dass wieder das ganze Brixental hinter der Veranstaltung steht. Über 30 Vereine von Hopfgarten bis Kitzbühel helfen bei der Veranstaltung mit und auch die Grundbesitzer hätten großes Verständnis. „Wir sind ja auf fast 100 Kilometer fremdem Grund unterwegs. Hier gilt ein Dank den Grundstückseigentümern“, sagt Salcher.

Das jüngste Kind des KitzAlpBike Festivals ist die Windautaler Bikerallye. „Bei den fünf Auflagen bisher hatten wir dreimal leider richtig schlechtes Wetter, heuer hoffen wir auf mehr Sonnenschein“, sagt Stephan Bannach von der TVB-Ortsstelle Westendorf. Auch heuer wird die Veranstaltung in zwei Gruppen starten. Zum einen die Genussrallye in die Windau, wo es weniger um die Zeit geht, und zum anderen die Sprintwertung bis zur Gamskogelhütte. Beide starten im Ortszentrum.