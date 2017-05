Stams – Mit 14 Toten und über 100 Lawinen mit Personenbeteiligten schätzt Rudi Mair, der Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes, den abgelaufenen Winter in Tirol als „leicht überdurchschnittlich“ ein. Drei Tage hatte er rund 45 Kollegen von Lawinenwarndiensten aus Österreich, Südtirol, dem Trentino, Bayern und der Schweiz im Stift Stams zu Gast. Auf der Tagesordnung: Gedankenaustausch und zukünftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Und da sei Tirol Vorreiter, betont Mair mit Blick auf „Lawis“, das Lawinen-Informationssystem, in das Wetterdaten, Schneeprofile und Lawinenereignisse einfließen. „Bei uns sitzen 1300 Leute in den Lawinenkommisionen, das System macht sie in ihren Entscheidungen sicherer.“ Oder „Albina“, der erste grenzüberschreitende Lawinenwarndienst von Tirol, Südtirol und dem Trentino – „dieser Bericht ist dreisprachig“, so Mair und: „Es geht hier um einen gemeinsamen Datenstandard.“ Gerade in Hinblick auf langanhaltende Phasen von Lawinenstufe 3 „wurde durchaus auch die Forderung unter Kollegen laut, mehr Mut für Lawinenstufe 4 aufzubringen“, so Mair. Die Daten für die Prognosenerstellung werden jedenfalls immer dichter und besser. Dennoch: „Bei aller Datenfülle braucht es trotzdem immer noch die lokale Information, Erfahrung und menschliche Intuition“, ist Mair überzeugt. (pascal)