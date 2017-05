Abuja – Durch eine Meningitis-Epidemie sind in Nigeria bereits mehr als 1000 Menschen gestorben. Seit Ausbruch der Epidemie im November bis Anfang Mai seien 1069 Tote registriert worden, teilten die zuständigen Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Landesweit gebe es rund 13.400 Verdachtsfälle.

Hirnhautentzündung ist in den Ländern der Sahelzone besonders verbreitet, doch im aktuellen Fall handelt es sich um einen neuen Erregertyp, der erstmals zu einer Epidemie in Nigeria führte. Im Zuge einer groß angelegten Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bis Anfang April knapp 420.000 Menschen in Nigeria geimpft.

Weitere 800.000 Menschen sollen allein im Bundesstaat Sokoto geimpft werden, wie die Behörden Ende April ankündigten. Derzeit werde auf neue Impfdosen aus dem Ausland gewartet, hieß es am Donnerstag. (APA/AFP)