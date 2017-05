Von Harald Angerer

Kitzbühel – Er fließt – der Verkehr durch den Bezirk Kitzbühel. Selbst bei der Baustelle in Kitzbühel an der Pass-Thurn-Bundesstraße halten sich die Verzögerungen in Grenzen. „Die schwierigste Phase liegt hinter uns. Bisher ist die Baustelle im Frühjahr aber sehr reibungslos verlaufen“, freut sich Jürgen Wegscheider vom Baubezirksamt. Doch er und Baubezirksamtsleiter Erwin Obermaier haben noch weitere Pläne für den Bezirk Kitzbühel, die noch heuer oder im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

St. Johann i. T.: Auf der Zielgeraden der Planung ist die Neugestaltung der südlichen Ortseinfahrt in St. Johann. Hier ergibt sich durch die vielen verschiedenen Zufahrten zu den unterschiedlichen Firmen ein Problem. „Auch gibt es in dem Bereich einen Zebrastreifen und wir haben dort eine Unfallhäufung, deshalb wurde nun an einer Lösung gearbeitet“, schildert Wegscheider.

Die Lösung sieht weniger Zu- und Ausfahrten vor sowie ein intelligentes Ampelsystem. Für beide Seiten wird es nur noch je zwei Zu- und Abfahrten geben, zusätzlich kommt noch ein weiterer Zebrastreifen im Bereich des in Bau befindlichen Kaiserparks. Etwa 2,5 Jahre wurde an der Lösung geplant, vor allem mussten auch die Betriebe hier mit eingebunden werden. Denn auf den Parkplätzen entsteht ein modernes Ringsystem. Der Baustart könnte noch heuer im Herbst oder dann im Frühjahr 2018 erfolgen. Auch wird über eine Verlängerung der Unterflurtrasse nachgedacht. Hier soll eine Studie Klarheit bringen, denn eine Lösung für den Stau bei der Ortseinfahrt St. Johann wird das aktuelle Projekt nicht bringen. „Dieses Vorhaben soll das Ein- und Ausfahren sowie das Queren für die Fußgänger erleichtern und sicherer machen“, betont Wegscheider.

Fieberbrunn: Fix ist der Neubau der so genannten „Grenzbrücke“ auf der Hochkönigstraße an der Grenze von St. Johann und Fieberbrunn. Auch da wurde eine Unfallhäufung festgestellt, da „die Straßenführung unharmonisch ist“, wie es Wegscheider bezeichnet. Hier kommt ein kompletter Neubau und im Zuge der Arbeiten soll auch die anschließende Kurve auf Fieberbrunner Seite entschärft werden.

In diesem Bereich ist derzeit die Ausführung nicht ideal. Es laufen bereits intensive Verhandlungen, der Baustart soll 2018 erfolgen. Bereits im Herbst sind hingegen Belagsarbeiten von der Grenzbrücke Richtung St. Johann geplant. Im Laufen sind die Belagsarbeiten in Fieberbrunn von der Auwirtsbrücke bis zum Kreisverkehr.

Kitzbühel: In der Endphase seien die Verhandlungen zur neuen Südeinfahrt der Stadt Kitzbühel in der Langau. „Wir wurden von der Stadt darauf hingewiesen, dass es hier für die Einbieger, zum Beispiel aus Sonngrub, problematisch ist“, sagt Obermaier. Jetzt sollen, die TT berichtete, eine einspurige Parallelstraße und zwei Kreisverkehre beim Fußballplatz und der Einfahrt Einfang errichtet werden. Ein schwieriges Projekt, da auch der Naturschutz und der Hochwasserschutz mit eingebunden werden mussten. „Hier laufen noch die Endverhandlungen der Stadt Kitzbühel mit dem betroffenen Grundbesitzer“, erklärt Obermaier. Er hofft dann auf eine Umsetzung im Frühjahr 2018.

Waidring: Am äußersten Ende des Bezirks in Waidring, an der Grenze zu Lofer, verzeichnet das Baubezirksamt ebenfalls eine Unfallhäufung bei einer Doppelkurve. Hier sollen die Straße und der Bach etwas korrigiert werden. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest, das Vorhaben ist auf der Prioritätenliste weiter hinten gereiht.

Hopfgarten i. B.: Ebenfalls Belagsarbeiten sind am Grafenweg geplant, dafür muss die Straße zum Teil von 8–12 und von 13–17 Uhr komplett gesperrt werden. Diese Arbeiten sind für Juli und August vorgesehen. Nichts Neues gibt es hingegen vom zweiten Teil der Umfahrung Hopfgarten. Laut Obermaier sei derzeit die Gemeinde am Zug.

Kirchberg: Im Herbst soll dann im Bereich Klausen der Belag auf der Brixentaler Bundesstraße saniert werden und auch in Bockern wird noch im Herbst die Bundesstraße saniert.

Reith b. K.: Keinen genauen Zeitpunkt gibt es für den Neubau der Sanierung der Kohlhoferbrücke. Diese Woche wurde die Wasserrechtsverhandlung abgehalten.

Kössen: Fix noch heuer durchgeführt wird hingegen die Sanierung der B176 in Kössen vom Ortszentrum bis zur Staffenbrücke.