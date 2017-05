Landeck, Zams, Schönwies – Warum der Maikäfer sich im Raum Schönwies bis Land­eck und auch im Obergricht besonders wohl fühlt, lässt sich auch trotz intensivster wissenschaftlicher Untersuchungen nicht sagen. Das stellte der Experte, Prof. Hermann Strasser vom Institut für Mikrobiologie an der Universität Innsbruck, achselzuckend fest, als er dieser Tage in Landeck, Zams und Schönwies mit einem Team seiner Studenten unterwegs war.

Dass die unliebsamen und für die Landwirtschaft schädlichen Käfer heuer angesichts der extremen Wettersituation mit hohen Temperaturen im März besonders intensive Flugaktivitäten zeigten, ist für Strasser Tatsache und er erläutert: „Jetzt, wo die Bodentemperatur über zehn Grad steigt, kriechen sie aus dem Boden und schwärmen zur Dämmerungszeit zu ihren Fressplätzen aus. Etwa zwei Wochen nach dem ersten Ausschwärmen beginnt dann der Rückflug der Weibchen, die zehn bis 20 Eier bis zu 40 Zentimeter tief in den Boden legen.“ Danach beginnt, so der Experte, der meist vierjährige Entwicklungszyklus, der sich mancherorts wie im Raum Unterland schon auf drei Jahre reduziert habe.

Für Bezirksstellenleiter Peter Frank von der Bauernkammer Landeck steht fest: „Das nächste starke Maikäfer-Flugjahr wird 2021 sein. Daher muss die biologische Bekämpfung mit der Melocont Pilzgerste intensiv verfolgt werden.“ Zudem sieht Frank, dass der Maikäfer auch in immer höhere Tallagen wandert. „Sie sind“, so Frank, „mittlerweile bis in 1100 Metern Seehöhe zu finden.“

Die Weibchen sind an sechs, die Männchen an sieben Fächern zu erkennen. Sie fressen sich meist an belaubten Waldrändern satt. Die Bekämpfung mit der Pilzgerste, die jährlich in Tirol regional abwechselnd auf rund 200 Hektar erfolgt, sei, so Strasser, zwar erfolgreich gewesen, habe aber auch Nebeneffekte hervorgerufen. „250 Engerlinge pro Quadratmeter und mehr, wie wir es im Obergricht beobachten konnten, sind schon extrem“, schildert der Experte. „Mit der Pilzgerste konnte die Käferpopulation reduziert werden. Die Wirkungsweise der Pilzgerste wird dann ebenfalls schwächer, weil weniger Engerlinge mit dem Pilz in Berührung kommen.“ Womit auch die Effizienz der biologischen Bekämpfung geringer werde.

Die Frage, ob die Pilzgerste regional unterschiedlich auch eine Anpassung oder gar eine Resistenz hervorrufe, ist laut Strasser Ziel einer künftigen Forschungsarbeit. (za)