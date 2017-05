Von Helmut Mittermayr

Reutte – Wenn sich Fahrradler aufgepackt mit Packtaschen den Katzenberg hi­naufquälen, suchen sie meist nicht den besonderen Kick aus Abgasen und Lkw-Nähe. Sie haben sich ganz einfach verfahren. Sind die Biker in Reutte nämlich erst einmal in der Innsbrucker Straße gelandet, werden sie magisch in Richtung B179 gezogen. Keine Hinweise schützen sie vor dem baldigen Antritt eines Himmelfahrtskommandos. Günter Salchner von der Bürgermeisterliste zeigte die Problematik der überbordenden Beschilderung in der vergangenen Gemeinderatssitzung auf. „Ich wünsche mir, dass der Schilderwald gerade in Reutte überdacht wird“, ließ er seine GR-Kollegen wissen. Am Beispiel der Abzweigung vom Obermarkt in die Ehrenbergstraße zeigte er die totale Überfrachtung auf (Bild). „Hier ist viel zu viel hineingepackt.“ GV Gerfried Breuss unterstützte seinen Listenkollegen: „Da müssen die Hotels alle weg. Sonst macht das keinen Sinn.“ Salchner erklärte, dass die Regionalentwicklung Außerfern, deren Geschäftsführer er ist, derzeit die Beschilderung der übergeordneten Radwege im Außerfern wie etwa Via Claudia Augusta überprüfe. „Reutte ist ein Knackpunkt. Aber das Problem ist erkannt. Wir arbeiten daran.“

Im Verlauf der Gemeinderatssitzung antwortete Bürgermeister Alois Oberer den Kritikern in Sachen Uriseegestaltung, die den dortigen Kahlschlag beanstanden: „Der Umbau der Badeanstalt schreitet voran. In einem Jahr redet kein Mensch mehr von Kahlschlag. Der Urisee ist unser Freibad, ich bin froh, dass es jemanden gibt, der sich darum kümmert. Die Gemeinde investiert 30.000 Euro in die Sanierung von Badeanstalt und WCs“ – und Michael „Kuni“ Kuen, der den See betreuen wird, investiert in die Gastronomie. VP-Gemeinderat Ernst Hornstein wollte von Oberer wissen, „ob ein Eintritt vorgesehen ist, denn „bisher war das Baden ja frei“. Das Markt­oberhaupt kann sich nun eine Aufwandsentschädigung für Liegewiesenpflege und Müll­entsorgung von zwei Euro vorstellen. „Das ist kein Eintritt, sondern eine wirkliche Entschädigung. Kuni könnte einmal am Tag um den See gehen und den Beitrag einheben. Gleich wie es zum Beispiel die Agrargemeinschaft Breitenwang auf den Liegewiesen am Plansee im Bereich Hotel Forelle/Camping Sennalpe handhabt.“ Hornstein wies auf das schwierige rechtliche Terrain hin: „Wer badet und legt sich hin? Und wer geht nur spazieren? Man kann ja nur vom Badenden Geld verlangen. Deshalb war bisher alles frei.“ Reuttes Gemeindevorstand tagt übermorgen Montag auch zu diesem Thema. Oberer wird für die Einhebung stimmen.