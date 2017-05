Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Rettungsversuche für den Kramsacher 1er-Sessellift, mit dem bequem das Rofangebiet erschlossen wurde, gab es viele. Seit gestern ist das Ende der bestehenden Anlagen besiegelt. Denn die Geschäftsführung der Alpbacher Bergbahnen stellte den offiziellen Antrag auf ein geordnetes Insolvenz­verfahren. „Dieser Schritt ist notwendig, da die Gesellschaft durch die Einstellung des Liftbetriebs nicht in der Lage ist, offene Zahlungen zu tätigen. Der Versuch einer kurzfristigen Sanierung ist an dem vorgegebenen Kostenrahmen – es wurde immer von einer Million Euro gesprochen – gescheitert. Dadurch ist eine Insolvenz die logische Konsequenz“, stellt die Geschäftsführung der Alp­bacher Bergbahnen fest. Konkret gehe es um einen Betrag zwischen 800.000 und 900.000 Euro. „Das nimmt aber keinen Einfluss auf etwaige Pläne für eine neue Erschließung des Gebietes, die man in Kramsach im Visier hat“, betont Geschäftsführer Reinhard Wieser. Die ursprünglich angepeilten Sanierungskosten für die Sonnwendjochbahn wären nicht zu halten gewesen.

„Mit dieser Nachricht öffnet man wohl kein Überraschungsei“, meint der Kramsacher Bürgermeister Bernhard Zisterer trocken. Das sei ein Faktum, das hinzunehmen sei, aber weitere Pläne nicht beeinflusse. Denn im Vorfeld habe man über diese Variante nicht nur einmal geredet. Im Jahr 2004 hatten die Alpbacher Bergbahnen die Bahn übernommen, nachdem Idealisten zuvor die Zukunft der Bahn sichern wollten. Von Online-Petitionen bis zu regionalen Rettungsversuchen reichten jüngst die Bemühungen, ehe nun nur noch dieser Schritt übrig blieb.

Die Alpbacher Bergbahnen würden das Abtragen der bisherigen Anlagen in Abstimmung mit dem Masseverwalter, der Behörde und allen Beteiligten abstimmen, heißt es in einer Aussendung. Bemühungen in dieser Richtung gebe es bereits. „Wir werden sicher kein Chaos hinterlassen“, hatte schon vor Monaten Peter Hausberger, der ehemalige Geschäftsführer, unmissverständlich zu Protokoll gegeben. Er wird auch für die Abtragung der Anlagen zuständig sein.

„Mit diesem Schritt werde die Voraussetzung für eine mögliche Nachnutzung geschaffen, sei es ein alternatives Projekt oder man gibt die Flächen der Trassen der Natur zurück“, erklärt die Geschäftsführung der Bergbahnen. „Wegen des Betriebes der Tallifte, des Taxbodenlifts und des Wittberglifts, werde man sich ebenfalls in Abstimmung mit dem Masseverwalter und der Behörde um eine Lösung bemühen“, verrät Geschäftsführer Reinhard Wieser.

„Das Ende des Liftes geht mir schon unter die Haut. Wir müssen nun nach vorne blicken und für eine Alternative sorgen“, meint BM Zisterer.