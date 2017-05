Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Auf der Suche nach einem Geschäftslokal, in dem auch wertvolle Dokumente aus der bald 131-jährigen Geschichte der ÖAV-Sektion Mittleres Unterland deponiert werden können, war man schon lange. Im Gebäude der Kramsacher Raiffeisenbank konnte jetzt Platz für eine 68 Quadratmeter große Geschäftsstelle erworben werden. „Das geschah mit Eigenmitteln und Hilfe des Hauptverbandes“, verkündete der 1. Vorsitzende Jörg Wallner der 2300 Mitglieder zählenden Sektion nicht ohne Stolz, ehe Dekan Franz Auer die Räumlichkeiten segnete. Besonders freut sich Wallner über die vier starken Ortsgruppen in Münster, Kundl-Breitenbach, Alpbach und Reith i. A. Jetzt habe man einen zentralen Treffpunkt, nachdem man immer wieder mit Provisorien leben musste. Dazu zählte der alte Turnsaal in Rattenberg, in dem es von der Decke tröpfelte, zuletzt war es ein Kellerraum im Kindergarten in Kramsach, für den die Gemeinde Eigenbedarf anmelden musste, wie BM Bernhard Zisterer, der mit vier Bürgermeisterkollegen zur Festivität gekommen war, erklärte. Dass oft Privatwohnungen der Funktionäre Depot und Treffpunkt waren, erinnerte sich der bald 92-jährige Fritz Ebenbichler, der fast 40 Jahre der 1. Vorsitzende war. Zufrieden kann er auf eine gedeihliche Entwicklung der Sektion zurückblicken. Seit 13 Jahren ist Jörg Wallner der Chef und bietet ein umfangreiches Programm wie Skitouren, Mountainbiken, Wandern, Hochtouren und Klettern für alle Altersgruppen. Bewunderung fand das große Paket an Aktivitäten auch bei Ingrid Hayek, der Vizepräsidentin des ÖAV. „Jetzt sind wir noch flexibler“, freut sich Wallner über die zeitgemäße Kramsacher Zentrale.