Achenkirch – 13 Jahre war es eines der sportlichen Highlights am Tegernsee. Heuer findet das MTB-Festival erstmals am Achensee statt. Am 27. und 28. Mai geht es für MTB-Marathonis, Profis, Hobbyfahrer und E-Biker auf vier neuen Marathonstrecken zwischen Achensee und Rofangebirge ums Ganze. Der MTB-Marathon ist wiederum Teil der Ritchey Mountainbike Challenge.

Streckenchef Stefan Niedermaier: „Unsere vier neuen Strecken haben in meinen Augen den perfekten Marathoncharakter. Die A-Strecke ist moderat bei Steigung und Technik, keine Trails, dafür traumhafte Landschaft. Für die B-Strecke benötigt man mehr Kondition, ein schwerer Anstieg zur Gufferthütte, aber wenig technischer Anspruch.“ Auf den beiden langen, technisch anspruchsvollen Routen erwarteten die Starter einige sensationelle Trails, Schluchten, eine Höhlendurchfahrt sowie der Blick über den Achensee und ins Rofangebirge, beschreibt er. Vorjahressieger der langen Marathondistanz, Matthias Leisling, wird seinen Titel am Achensee verteidigen. Die Strecken zwischen 30 und 85 Kilometern mit 690 bis 2650 Höhenmetern eignen sich für Einsteiger, ambitionierte Hobbyfahrer und Profis. Heuer kommen E-Biker auf ihre Kosten: Zum ersten Mal wird es auf allen Strecken eine eigene E-Bike-Wertung geben.

Am Start-Ziel-Gelände an der Mehrzweckhalle in Achenkirch wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Bis zum 20. Mai gelten die ermäßigten Startpreise. Weitere Infos unter: www.mtb-festival.at. (TT)