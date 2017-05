Von Catharina Oblasser

Nikolsdorf – Für den Chef der Osttiroler Flugrettung, Klaus Rainer, war der 30. Oktober 2011 ein Tag wie viele andere. Der Einsatz mit dem C 7 am Großglockner, zu dem er gegen Mittag gerufen wurde, war zwar nicht einfach, aber dennoch gut zu bewältigen. Dann kam einer der beiden geretteten Bergsteiger, der unverletzt geblieben war, zwei Tage später zum ÖAMTC-Stützpunkt in Nikolsdorf – nicht nur, um sich zu bedanken. „Er sagte mir auch, er wolle ebenfalls Pilot werden“, erinnert sich der 51-jährige Captain. „Wir sprachen über die Möglichkeiten, die es gibt, um das zu erreichen. Dann hörte ich nichts mehr von ihm.“

Im April 2017 erreichte Rainer ein Brief: und zwar von jenem Mann, den er 2011 am Glockner gerettet hatte: Johannes Gruber, ein Südtiroler aus Taisten-Welsberg. Der heute 33-Jährige hat seine Ankündigung wahr gemacht. Er hält mittlerweile seinen Pilotenschein in Händen und hat auch die Berechtigung, andere auszubilden.

Damit nicht genug: Gruber stattete dem ÖAMTC-Stützpunkt und Klaus Rainer einen Besuch ab. Die beiden ließen jenen Tag Revue passieren, der laut Gruber „entscheidend“ für sein weiteres Leben gewesen war. „Wie ich damals, am Bergetau hängend, vom C 7 gerettet wurde, habe ich mir gedacht: Ich will auch einmal das machen, was der Hubschrauberpilot macht.“

Eigentlich ist Johannes Gruber gelernter Kfz-Mechaniker und hat es dabei bis zum Meister gebracht. Seinen Traum vom Pilotenschein hat er mit viel Zielstrebigkeit in den USA verwirklicht. „Ich konnte in Hawaii die Ausbildung machen. An dieser Flugschule habe ich außerdem die Möglichkeit, als so genannter ,Certified Flight Instructor Instrument‘ andere zu unterrichten.“ Das ist wichtig, um Flugstunden und damit Erfahrung zu sammeln. Zwei Jahre lang darf der Südtiroler nun in den USA tätig sein.

Schon während seiner Ausbildung kam Gruber immer wieder nach Europa zurück – um Geld für die Ausbildung zu verdienen. „Ich war auf Montage und habe alles Mögliche gemacht, das gut bezahlt war. Die Einkünfte habe ich in die Ausbildung gesteckt.“

Welche Schritte fehlen Gruber nun noch vom Kfz-Meister hin zum ÖAMTC-Piloten? „Erst einmal genügend Flug­erfahrung. Dann muss ich noch eine extra Prüfung machen, um auch in Europa fliegen zu dürfen. Und dann hoffe ich, dass mein Traum wahr wird, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Klaus Rainer zu treten ...“, wünscht sich der Pustertaler.

Die Chancen sind durchaus da, meint der Angesprochene. „Die ÖAMTC-Piloten – 60 gibt es in Österreich – sind im Schnitt schon 47 Jahre alt. Außerdem braucht es zusätzliches Personal, wenn an manchen Stützpunkten die 24-Stunden-Bereitschaft kommt.“

Rainer, der schon seit 31 Jahren fliegt, freut sich von Herzen, dass er einem jungen Mann als Inspiration dienen kann. Der Tipp mit der Ausbildung in den USA kam auch von ihm. „In Österreich kann man über das Militär oder die Polizei Pilot werden, doch da muss man sich über viele Jahre verpflichten und die Aufnahmekriterien sind sehr streng“, erklärt der Nikolsdorfer Stützpunktleiter. „Auch einige meiner Kollegen in Osttirol haben die Ausbildung in den USA gemacht.“