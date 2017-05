Innsbruck – Die Ruhe am Hechenberg oberhalb von Kranebitten dauerte nur 24 Stunden. Kurz nach Mittag gingen am Sonntag bei der Leitstelle Tirol zahlreiche Anrufe ein, dass – nachdem der Waldbrand gelöscht schien – wieder Rauch aufsteigt. Offensichtlich hatte der Wind Glutnester wieder entfacht – trotz des intensiven Kampfes der Feuerwehren in den vergangenen Tagen, trotz Regen.

Mit einem Hubschrauber wurde die Stelle lokalisiert und von Feuerwehrmännern vom Boden aus bekämpft. Wenig später konnte Branddirektor Helmut Hager mitteilen: „Die Lage ist im Griff. Das Glutnest konnten wir löschen.“

In der Nacht auf Montag hat es in Innsbruck stark geregnet, am Hechenberg wurden zwei Wassertanks aufgestellt. Zur Vorsorge, weil es in den nächsten Tagen sehr heiß werden soll, heißt es von Seiten der Polizei. „Sollte dann nichts mehr passieren, wird am Donnerstag wieder alles abgebaut“, wurde mitgeteilt. Aufgrund der Steinschlaggefahr werden die Zuwege zum Hechenberg von Mitarbeitern der MÜG besetzt.

Zigarette als Auslöser

Erst am Samstag war das langersehnte „Brandaus“ gegeben worden. Drei Tage lang war gegen das Feuer und immer wieder aufflammende Glutnester gekämpft worden. Über Nacht bzw. am Sonntagvormittag kam es dann zum erneuten Aufflammen.

Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Ein junges Paar soll in diesem Bereich eine Zigarette ausgedrückt haben, die schlussendlich für den Brand kausal gewesen sein soll. (TT.com)