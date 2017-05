Lofer, St. Johann i. T. – Der Schneewinkel-Verbund war gestern – die „3 Länder Freizeit-Arena“ die Zukunft. Der bisherige Kartenverbund Schneewinkel mit den Bergbahnen St. Johann, Steinplatte Waidring – Reith i. Winkl, Pillersee, Skilifte Kirchdorf und Lärchenhof Erpfendorf wurde um zwei Gebiete – Almenwelt Lofer und Heutal-Lifte Unken – in Richtung Salzburg erweitert. Nun präsentierten die Bergbahner in Lofer neben dem neuen Logo das erweiterte Angebot.

„Mit 61 Seilbahnen/Liften und 110 Pistenkilometern mit einer Beschneiungs­quote von 85 Prozent sind wir nun ein mittlerer Skiverbund, der 13 Orte und vier Tourismusregionen verbindet. Gemeinsame Wege geht man in Sachen Marketing und Entwicklung neuer Sommerangebote. Keinen Einfluss hat der Kartenverbund auf das Tagesgeschäft und die operativen Bereiche der jeweiligen Partner“, versichert Manfred Bader, Geschäftsführer der St. Johanner Bergbahnen.

Vielfalt ist Programm – im Winter Pistenspaß und vom Frühsommer bis in den Spätherbst setzen die Gebiete der neuen Freizeit-Arena auf das weitläufige Wander- und Bikewege-Netz. Dazu kommen noch Attraktionen wie der Jurassic Park in Waidring, die Mountaincarts in St. Johann, das Jakobskreuz in St. Jakob und die Almenwelt Lofer. Das Angebot richtet sich damit im Sommer wie im Winter vor allen an Familien. Punkten will man aber auch mit niedrigen Preisen. Der Jahres-Sportpass für einheimische Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostet wie bisher 150 Euro, die Jahreskarte für Erwachsene 345 Euro und für Paare 550 Euro. Alleinerzieher zahlen 275 Euro. (rw)