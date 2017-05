Von Hans Nikolussi

Reutte – An Frauen mit Interesse und Offenheit gegenüber anderen Menschen richtet sich ein Projekt des Vereins Generationen und Gesellschaft des Landes, das Patinnen für geflüchtete Frauen in Tirol sucht. Vor einem guten Dutzend Interessierter erläuterte Freiwilligenkoordinatorin Michaela Perktold in der Wirtschaftskammer die Ziele des Projektes. Mit dabei Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller und Flüchtlingskoordinator Nick Rea. Beide stehen dem Projekt „Marjam“ mehr als positiv gegenüber. Sechsmonatige Patenschaften sollen nicht nur den zugezogenen Frauen den schweren Neustart im noch fremden Gastland erleichtern, sondern auch Gelegenheit zum Austausch bieten. Die Organisation obliegt der Freiwilligenpartnerschaft Tirol. Ein halbes Jahr sollen sich Frauen nach ihren eigenen Vorstellungen um ihre aus anderen Kulturkreisen stammenden Geschlechtsgenossinnen kümmern und ihnen bei der Bewältigung des Alltags zur Seite stehen. Die Begegnung mit anderen Perspektiven betrachten die Organisatoren auch als „Chance, die eigene in einem größeren Kontext zu begreifen“. Dazu komme die positive Erfahrung, dass die Menschen meist mehr verbindet als trennt.

Perktold bei der Präsentation: „Es werden neben den regelmäßig stattfindenden interkulturellen Frauencafés auch Workshops oder Austauschtreffen angeboten. Alle Frauen mit Fluchtgeschichte sind herzlich eingeladen, dieses Unterstützungsangebot anzunehmen. Um den Frauen eine Kinderbetreuung anbieten zu können, suchen wir noch ausgebildete Kindergartenpädagoginnen, -assistentinnen oder Lehrerinnen, die sich für die zwei Stunden pro Monat ehrenamtlich zur Verfügung stellen.“

Das interkulturelle Frauen-Café findet ab 23. Mai jeden letzten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Inter-Treff in der Kaiser-Lothar-Straße statt.