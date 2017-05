Von Denise Daum

Fulpmes, Telfes – Gekommen, um zu bleiben: Der „Air Parc“ beim Schwimmbad in Fulpmes-Telfes wird ab kommendem Samstag ganzjährig betrieben. Ursprünglich war die Freestyle-Halle lediglich als Sommernutzung der Tennishalle gedacht. „Aber wir müssen aufs Geld schauen. Mit dem Air Parc verdienen wir halt um einiges mehr als mit den Tennisspielern. Das Stubay ist so zu führen, dass die öffentliche Hand nicht mitzahlen muss“, erklärt Robert Denifl, Bürgermeister der Gemeinde Fulpmes, die 75 Prozent an der Stubay GmbH hält. Die restlichen 25 Prozent hat die Gemeinde Telfes.

Und die Tennisspieler? Die hätten damit naturgemäß keine Freude, wie Denifl sagt. „Für die Tennisspieler hab’ ich schon ein Herz. Die Gemeind­e stellt im Sommer vier Plätze zur Verfügung.“ Außerdem konnte ausverhandelt werden, dass die Stubay-Spieler einen Platz in Igls reserviert bekommen.

Diese Entscheidung trägt auch der Telfer Bürgermeister Georg Viertler mit. Für ihn ist klar, dass es hier einen „Generationenkonflikt“ gibt. „Die Tennisspieler sind alles eher ältere. Das sind rund 30 Personen, die jetzt natürlich nicht glücklich sind.“ Aber die Jugend habe Vorrang.

In den Haare haben sich die beiden Bürgermeister jedoch rund um den geplanten Zubau in der Saunalandschaft des Stubay. Robert Denifl präsentierte der TT Anfang des Jahres einen Plan, wonach im Außenbereich ein zweistöckiges Gebäude errichtet werden soll, mit Infrarotkabine, Altholzsauna und Ruheraum. Eine Million Euro sollen investiert werden. Für Denifl ein Muss: „Das Stubay läuft einfach super. Es ist doch eine Katastrophe, wenn wir die Leute wegschicken müssen, weil die Sauna voll ist.“

Sein Amtskollege aus Telfes tritt aber auf die Bremse und will die Ausbaupläne nicht kommentieren. „Das wurde noch in keinem Gremium besprochen“, sagt Viertler. Er habe sich von „seinem Gemeinderat einiges anhören können, weil alle erst aus der Zeitung von den Ausbauplänen erfahren haben“. Die Notwendigkeit einer weiteren Sauna erkenne er hingegen schon.