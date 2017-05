Von David Gulda

Der „Blick von außen" vom 4. März 2017, der im elektronischen Archiv dieser Zeitung noch nachzulesen ist, trug den Titel „Vernunft gegen Ohnmacht" und endete mit einem Hinweis auf eine kleine Schrift Immanuel Kants zur Beantwortung der Frage: „Was ist Aufklärung?"

Seine Antwort wurde klassisch: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit." 1 Und er rief den Lesern der Berliner Monatsschrift, wo der Text 1784 erschien, zu: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" 2

Der Aufruf hat über die Jahre nichts von seiner Gültigkeit verloren, zumal die Vergangenheit lehrt, wohin es führen kann, wenn ihm die Menschen nicht folgen.

Aufmerksamkeit und Zweifel

Zu Kants Zeiten verfügte das Gros der Menschen nur über wenig Zugang zu Information und Pfarrer oder Pastor fungierten obendrein oft als einflussreicher Filter. Wenn er dennoch meinte, dass ihre Unmündigkeit selbstverschuldet war, weil sie nicht den Mut hatten, sich ihres Verstandes zu bedienen, so gilt sein Satz heute erst recht, denn Information liegt jederzeit in jedermanns Reichweite. Mit der Gelegenheit, sich Wissen zu verschaffen, steigt aber auch die Verantwortung dazu, oder sogar die Pflicht, würde Kant sagen.

Bloß verlangt das Informationsdickicht des digitalen Zeitalters den Menschen nicht weniger Anstrengung ab, um sich zu orientieren, als ihnen seinerzeitige Beschränkungen auferlegten. Und die Filter, die es heute auf dem Weg zu Wissen und Wahrheit zu durchdringen gilt, sind um nichts schwächer, als es frühere Kleriker gewesen sein mögen. Denn wer sich in die Echokammern elektronischer Netze verirrt, wird den Ausgang daraus nur finden, wenn er oder sie den Mut aufbringt, sich die zu jedem Thema vorhandenen Gegenpositionen ebenfalls zu Gemüte zu führen. Nur aus der eigenständigen Abwägung unterschiedlicher Argumente lässt sich mittels des Verstandes eine ernst zu nehmende eigene Meinung bilden, die jene Mündigkeit erzeugt, auf die Kant zielte.

Das verlangt, es ist wahr, etwas Mühe und die Bereitschaft, scheinbare Gewissheiten in Zweifel zu ziehen. Aber die positive Seite der digitalen Informationsverfügbarkeit ist, dass die Überprüfbarkeit jeder Meldung auch nur ein paar Klicks entfernt ist, um aus der Flut des Banalen, Überflüssigen und Unwahren, die das Netz überschwemmt, mit der Angel der Vernunft Wichtiges, Wesentliches und Wahres zu fischen.

Gefährliche Gockeleien

Das Gerät ist nicht schwer zu gebrauchen. Wenn der amerikanische Präsident twitternd schwadroniert, dass der Abwurf einer gigantischen Bombe über Afghanistan ein enormer Erfolg gewesen sei, dann führe man sich die Bedeutung des Wortes „Erfolg" im Zusammenhang mit Tod und Zerstörung vor Augen. Unschwer wird man zu dem Schluss kommen, dass seine Wortwahl ebenso verfehlt war wie die beschriebene Aktion widerlich. Die Vernunft fordert, sich von beidem zu distanzieren.

Nun bietet der Hitzkopf im Weißen Haus mannigfaltige Gelegenheiten, den eigenen Verstand an seinem vulgären Verhalten zu schärfen. Das könnte man ihm fast danken, wären seine Kapriolen nicht von solch tristem Ernst. Man bedenke, was es bedeutet, wenn der amerikanische Militäretat zulasten ökologischer oder sozialer Ausgaben um viele Dollarmilliarden erhöht werden soll. Nicht, weil sich die USA verteidigen müssten — dafür reichte das Arsenal längst —, sondern weil diese Administration mit anaboler Kraftmeierei protzen möchte, der sie tödliche Taten nach Lust und Laune folgen können lassen will. Der Colt sitzt locker.

Dabei sind, trotz aller Vorbehalte gegen die zuletzt auserkorenen Objekte der Aggression, der Beschuss eines Flughafens in Syrien, die Entsendung mächtiger Kriegsschiffe nach Korea oder Drohworte gegen den Iran weder ein Beitrag zum Weltfrieden noch zur Größe Amerikas. Letztere ist das deklarierte Programm, dessen intellektuelle Mickrigkeit eher eines Gockels würdig ist als des obersten Repräsentanten der ältesten Demokratie der Welt, die durch politische Rechtschaffenheit, nicht durch geschwollenen Kamm leuchten sollte.

Ärgerliche Gaukeleien

Zum Glück und mangels Weltgeltung wachsen hierzulande keine Kriegsgelüste, sondern eher seltsame Blüten politischen Stils. Aber auch sie bieten Stoff, den eigenen Verstand zu aktivieren. Dabei geht es darum, z. B. die plumpen Anbiederungsversuche zu durchschauen, mit denen die hohe Politik das Volk erreichen möchte. Per Kleinformat gestreute Fotos eines in seinem Amtssitz mit einem Fußball gaberlnden Bundeskanzlers oder die Videobotschaft desselben davon, wie er sich ein Jahr später als Aushilfspizzabote versucht, was er nur konnte, weil er nicht gerade in Graz publicityträchtig Straßenbahn fuhr, verkaufen die Öffentlichkeit für dumm. Indem sie Trivialitäten als bedeutend stilisieren, degradieren sie die Bürger zu Einfaltspinseln und verführen sie zu jener Unmündigkeit, die erst wieder abzuschütteln ist. Je größer der Unernst der Politik, desto ärgerlicher der Aufwand des Bürgers, um seine Mündigkeit zu bewahren oder zu erringen.

Anbiederung ist aber mehr als nur ein Ärgernis. Sie ist dem lügenhaften Versprechen, das ist eines, das man abgibt, aber nicht zu halten gedenkt, ähnlich. Kant behandelt den Fall in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und meint, dass lügenhafte Versprechen niemals zu allgemeinem Gesetz werden dürfen, weil dann niemand mehr an Versprechen glauben könnte.

Seichte Gaukeleien sollen das Publikum an der Nase herumführen, das, bei Vernunftgebrauch, die Absicht riecht. Es ist verstimmt und überträgt die Unglaubwürdigkeit der Effekthascherei auf andere, eigentlich ernst gemeinte Handlungen des Darstellers, auf die es dann ebenfalls nicht mehr vertraut. Wer als Harlekin posiert, sollte sich jedoch nicht wundern, wenn man ihn auch dann als solchen betrachtet, wenn er in anderer Maske steckt.

Leider beschallen diese Republik aber auch penetrante Lautsprecher aller Blauschattierungen, deren Anbiederungsversuche an das Volk weit unappetitlicher sind als deplatzierte Faschingseinlagen. Denn die anhaltende Eskalation sicherheitspolizeilicher Maßnahmen und die damit einhergehende Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten unter dem Vorwand der Terrorabwehr ist nichts anderes als der anbiedernde Versuch, aus zunächst geschürter Angst politisches Kapital zu schlagen.

Hierher gehört z. B. die unselige Debatte letzthin zur Übernahme 50 minderjähriger Flüchtlinge aus Italien. Der sonst unbarmherzige Innenminister säuselte ausnahmsweise von Vertragstreue, womit er den mit ihm in Sachen Erbarmungslosigkeit wetteifernden Verteidigungsminister überrumpelte, der das Land durch diese Menschen gefährdet sah. In diesem Match Schwarzblau gegen Rotblau räumte der Wiener Bürgermeister die Pointe ab, der zu Recht meinte, dass 50 Personen allein in seinem Bezirk Ottakring Aufnahme fänden. Nicht zu vergessen allerdings, dass auch er damit ein bestimmtes Publikum im Blick hatte.

Karges Fazit?

Ständig fließt der Strom an Vorgängen, die der vernunftbegabte, zur Mündigkeit berufene Mensch zu beurteilen hat. Die liberale Demokratie gibt ihm Denk- und Rederechte. Aber sie verlangt auch seine kritische Aufmerksamkeit, damit der politische Ungeist aus missionarischer Kriegslüsternheit, wohlfeiler Beliebigkeit und opportunistischen Volten der Regierenden nicht obsiegt. Gegen deren Verführungskunst setzen wache Bürger ihren Verstandesmut, um nicht übertölpelt zu werden.