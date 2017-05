Außervillgraten – Wie berichtet, brachen Petra Stranger, Peter van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé im Dezember 2016 zu einer langen Radreise nach Übersee auf. In den vergangenen Monaten bereisten sie mehrere Staaten Mittelamerikas und spulten dabei 4000 Kilometer ab.

Nun legte das Quartett erneut eine Strecke dieser Länge zurück – allerdings Luftlini­e. Denn es ging per Flieger von Mexico City nach Kanada.

„Der Flug hat sechs Stunden gedauert, wir sind gut in Vancouver angekommen“, berichtet Petra nach der Landung. Auf die Familie wartet nun ein Kulturwechsel. Was sie in den ersten Tagen vorhaben? „Erst einmal neue Outdoor-Sachen kaufen, Trekkingschuhe und Sandalen für die Kinder, eine neue Thermarest-Matratze und einen Rucksack, denn unserer ist in den letzten Tagen in Mexiko auf wundersame Weise verschwunden“, so Petra. Auf der Einkaufsliste steht auch ein „Bärenspray“ – ein Pfeffer­spray, der im Fall einer direkten Konfrontation mit Bären Schutz bieten soll.

Die TT wird berichten, wie die spannende Tour weitergeht. Und ob tatsächlich ein Bär gesichtet wurde. (func)