Von Michael Domanig

Innsbruck – Mit einer echten Grassmayr-Glocke läutete Casino-Direktor Hannes Huter den Abend ein, Moderator Bernhard Aichner beendete ihn ebenso: Dazwischen lag ein klangvolles Zeitzeugengespräch: Christof Grassmayr, Seniorchef der berühmten Innsbrucker Glockengießerei, gab im restlos gefüllten Casineum Einblick in ein Leben, „geprägt von der Glocke“, und die Geschichte des ältesten handwerklichen Familienbetriebs Österreichs (seit 1599).

Grassmayr wurde am 4. März 1938 als zweites von vier Kindern geboren – übrigens in jenem Zimmer, in dem sich heute noch sein Büro befindet. Als sein Vater im Oktober 1945 in den Ruinen der zerbombten Gießerei die ersten Glocken Nachkriegseuropas goss, war der 7-Jährige schon mit dabei. „Mein Vater wollte, dass ich gleich mithelfe.“ Früh war klar, dass der einzige Sohn die Gießerei übernehmen sollte. Nach dem tragischen Unfalltod des Vaters 1947 – Mutter und Onkel führten den Betrieb durch die schwierige Zeit – „hat man hart auf mich gewartet“, meinte Grassmayr. 1962 übernahm er den Betrieb und führte ihn vier Jahrzehnte lang höchst erfolgreich, bis zur Übergabe an seine Söhne.

Viele Anekdoten sorgten im Saal für Lachsalven: etwa jene von der „Rettung“ der Andreas-Hofer-Statue am Bergisel. Sie wurde 1961 von Unbekannten gesprengt und musste „geflickt“ werden. Am verwaisten Sockel stand: „Bin beim Grassmayr.“ Kurios auch die Geschichte jener Glocke, die mit der Unterschrift des tschechischen Präsidenten Václav Havel versehen wurde. Sie musste kurzfristig umgearbeitet werden: Die Signatur sollte nämlich nicht erhaben, sondern vertieft eingearbeitet werden – „damit kein Nachfolger Havels die Unterschrift irgendwann wegfeilen kann“.

Die katholische Kirche war lange Hauptauftraggeber der Gießerei. Den Päpstlichen Silvesterorden, eine seiner vielen Auszeichnungen, habe er vielleicht auch deshalb bekommen, „weil wir immer in Demut auf das Geld der Kirche gewartet haben“, lachte Grassmayr. Rund 300 Kirchenglocken gießt die Firma Grassmayr pro Jahr, jede ein Unikat. Erst gestern wurde die größte freischwingende Glocke der Welt – 25,2 Tonnen schwer – nach Bukarest versandt.

Mit der Begeisterung, die er beim Zeitzeugen-Gespräch versprühte, führt Christof Grassmayr auch durch das familieneigene Glockenmuseum. Nachzuhören ist das Zeitzeugen-Gespräch am Sonntag um 20 Uhr in der Reihe „Trommelfell“ in ORF Tirol.