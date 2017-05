Von Michael Domanig

Hall – Am 28. Mai jährt sich der Geburtstag des berühmten Tiroler „Priesterdichters“ Sebastian Rieger vulgo „Reimmichl“ zum 150. Mal. Aus diesem Anlass widmet ihm das Stadtmuseum Hall eine eigene Ausstellung, die morgen Donnerstag um 18 Uhr eröffnet wird. Sie habe sich dabei um einen „faktenorientierten, möglichst neutralen Blick von außen“ bemüht, betont Kuratorin Sonja Fabian, temporäre Leiterin des Stadtmuseums, um den „Versuch einer zeitgemäßen Einordnung“ jenseits gängiger „Mythisierung“.

Rieger, 1867 in St. Veit in Defereggen in bäuerlichem Umfeld geboren und Absolvent des Priesterseminars in Brixen, fühlte sich neben der Seelsorge auch schon früh zum Schriftsteller und Publizisten berufen. Seine Erzählungen veröffentlichte er zunächst im katholischen Tiroler Volksboten, dessen Auflage er als Redakteur enorm steigerte. Mit seinen im bäuerlichen Milieu angesiedelten Texten habe es „Reimmichl“ verstanden, „stark mündlich orientierte Erzähltraditionen so ins Schriftliche zu transferieren, dass er viele Menschen auf dem Land ansprechen konnte, die vorher kaum gelesen hatten“, erklärt Fabian, das sei ein unbestrittenes Verdienst.

Zugleich habe er stets versucht, religiös-erzieherische Aspekte zu transportieren. Und der Volksbote sei nicht zuletzt auch ein politisch motiviertes Blatt gewesen, sagt Fabian. Die Professoren am Brixner Seminar vertraten damals die „Schärfere Tonart“, eine Strömung innerhalb des christlich-konservativen Lagers, die sozialpolitische Reformen anstrebte. Zugleich gab es unter den Christlich-Sozialen aber auch stark antisemitische Einstellungen. Rieger habe diesen „katholisch abgeleiteten, in Tirol schon lange latent vorhandenen“ Antisemitismus als Redakteur „aktiv mitgetragen“, so Fabian. Dieser sei vom rassistischen Antisemitismus der Nazis aber klar zu unterscheiden, ergänzt sie. Über Hitler habe sich Rieger abschätzig geäußert.

„Reimmichl“ sei es auch darum gegangen, in Zeiten der Umbrüche „althergebrachte bäuerliche Strukturen“ – die er idealisiert darstellte – zu erhalten, meint Fabian. Nicht umsonst hat der 1920 erstmals herausgegebene Reimmichl-Kalender als Herzstück ein Kalendarium des „alten Jahres“.

1914 wurde Rieger auf eigenen Wunsch von Gries am Brenner nach Heiligkreuz versetzt, wo er bis zu seinem Tod 1953 als Kaplan wirkte. „Ältere Heiligkreuzer erinnern sich noch gut an ihn“, erzählt Fabian, „er wird als bescheidener Mensch geschildert, der seine Aufgaben als Priester und Seelsorger besonders genau wahrnahm.“ So sollen Ministranten nach der ausführlich zelebrierten Morgenmesse nicht selten zu spät in die Schule gekommen sein.

Mit raren Fotos aus Riegers Zeit in Heiligkreuz, persönlichen Gegenständen und mehr soll die Schau in Hall eine Annäherung an den vielschichtigen „Reimmichl“ erlauben.