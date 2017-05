Imst – „Uns ist eine gute und flächendeckende medizinische Betreuung sehr wichtig. Aus diesem Grund finden regelmäßig Gespräche mit den Gesundheitsverantwortlichen in den Tiroler Bezirken statt“, erklärte gestern Werner Salzburger, Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK), beim Pressegespräch in der Imster Servicestelle, die jährlich von rund 96.000 Versicherten besucht wird. Im Gremium herrschte sichtlich gute Stimmung, denn im Bezirk laufe es gut, wie Salzburger betonte. 84 Mio. Euro jährlich investiere man in das hiesige Gesundheitswesen, die Zusammenarbeit mit dem nahen Krankenhaus St. Vinzenz in Zams sei ausgezeichnet. „Bis 2020 wird der Standort um fast 100 Mio. Euro ausgebaut“, ergänzte Bezirkshauptmann Raimund Waldner. Unter anderem seien eine psychiatrische Ambulanz, eine Tagesklinik sowie eine Station für Schwerpunktpflege gemeinsam mit dem Seniorenzentrum Zams-Schönwies geplant.

Zufrieden zeigt sich auch TGKK-Direktor Arno Melitopulos im niedergelassenen Bereich: „Alle 42 Arztstellen mit 26 Hausärzten und 16 Fachärzten sind besetzt.“ Die Suche nach einem Facharzt für Psychiatrie gehe allerdings schon in die dritte Runde: „Das ist ein österreichweites Problem.“

Natürlich wurden vom Gremium auch Verbesserungskapazitäten geortet. Die temporäre, saisonale Überlastung des KH Zams sei ein Problem, so wie auch der Bereich der Sprengelärzte, im Speziellen die Totenbeschau. Verbesserungswürdig sehen die Gesundheitspartner auch das Alarmierungssystem im Pitztal.

Maria Grander, Präsidentin des Selbsthilfe-Dachverbandes, wünscht sich mehr Räumlichkeiten der zahlreichen Selbsthilfegruppen: „Das Oberland ist mit rund 2500 Ehrenamtlichen besonders engagiert.“ Die Selbsthilfe Tirol veranstaltet am 29. Mai in Landeck ein regionales Netzwerktreffen. (huda)