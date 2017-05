Von Simone Tschol

Schattwald, Ulm – Eine ungewöhnliche Kooperatio­n gibt es derzeit zwischen dem Elektrizitätswerk (EW) Schattwald und der Hochschule Ulm. Und bei deren Entstehung führte wie so oft der Zufall Regie.

Im Winter verbrachte eine Gruppe der Uni Ulm aus den Studiengängen „Energie System Technik“ und „Maschinenbau, Schwerpunkt Energie und Automatisierungstechnik“ rund um Professor Walter Commerell einige Tage auf einer Hütte des Deutschen Alpenvereines im Tannheimer Tal. „Eigentlich wollten sie unser Werk nur besichtigen. Dabei haben sich aber tiefgreifende Gespräche über die Energiewirtschaft entwickelt“, erinnert sich Geschäftsführer Thomas Moritz. Und die Verbindung riss nicht ab – im Gegenteil. Moritz: „Inzwischen sind zwei Ulmer Studenten im EW Schattwald beschäftigt, die ihre Bachelorarbeit bei uns im Haus schreiben und von den Hochschulprofessoren und einem ausgewählten Team des EW Schattwald betreut werden.“

Dabei profitieren aber nicht nur die Studenten. „Das ist eine Win-win-Situation“, weiß Moritz. Die Studierenden hätten praktischen Bezug, da sie im Betrieb aktiv mitarbeiten, und das EW spare sich in vielen Bereichen Expertenkosten. Moritz: „Sie eruieren Modelle der Energiewirtschaft. Erzeugungs- und Verwertungsmodelle werden simuliert und Veränderungen am Strommarkt bearbeitet.“ Dazu zähle beispielsweise auch die Aufteilung der Strompreiszonen zwischen Österreich und Deutschland, was unmittelbare Auswirkungen auf das Unternehmen habe.

„Die beiden haben sich schon sehr gut eingearbeitet. Umso logischer war es, dass unsere Mitarbeiter auch die andere Seite kennen lernen“, erzählt Moritz. Gesagt, getan: Kürzlich hat die Belegschaft des EW Schattwald die energietechnischen Labore der baden-württembergischen Hochschule besucht. Moritz ist begeistert: „Die Professoren gaben uns tiefe Einblicke in die Energieerzeugung und Verteilung künftiger Projekte am Beispiel vieler Simulationen auch über den Tellerrand der reinen Stromversorgung hinaus.“ So konnten die Außerferner das Labor für Smart Meter und Smart Grids ebenso besichtigen wie die Prüfeinrichtungen für Solarmodule. Sämtliche Technologien zur Energieerzeugung und Speicherung mit dem Schwerpunkt Wasserkraft wurden praktisch und wissenschaftlich dargelegt. Auch Simulationen im Windkanal wurden verfolgt.

Im April haben die Studenten mit ihrer Abschlussarbeit begonnen, im Oktober soll sie fertig sein. Aber auch wenn die beiden Studenten ihre Arbeit abgeschlossen haben, bedeutet das nicht das Ende der Zusammenarbeit. Moritz: „Wir werden die Kooperation auf jeden Fall beibehalten. Wir würden auch die ein oder andere Bachelorarbeit wieder mitbetreuen.“