Von Christoph Blassnig

Matrei i. O. – Es gibt in Osttirol 220 Imker, die rund 2600 Bienenstöcke betreuen. Nur zwei davon arbeiten nach den strengen Bio-Richtlinien: Sebastian Bauernfeind in Kals und Peter Wibmer, der mit seiner Familie auf 1250 Metern Seehöhe in Zedlach über Matrei lebt. „Wenn ich schon Imker bin, dann tue ich auch etwas für meine Bienen“, ist der Bienenkundler von seiner Arbeit überzeugt. „Das ist mein Beitrag zur Natur.“

Auf dem Grundstück in Hanglage summt und schwirrt es rund um alle möglichen Pflanzen und Bäume. Peters Frau Johanna hat den Garten auf eine Bienenweide umgestellt: Es blüht vom Frühjahr bis in den Herbst. Den Anfang machen Krokusse, Narzissen und Wildrosen, im Herbst folgen etwa Erika und Lavendel. „Etwas blüht bei uns immer“, sagt Johanna. Seit Jahren überzeugt sie auch Nachbarinnen, ihre Pflanzen auf Bienenfreundlichkeit abzustimmen. Ganz besonders wird die schiere Unzahl an eigenen Bienen erlebbar, wenn die beiden großen Kirschbäume Blüte tragen. „Wichtig für die Pollenernte ist ein offener Blumenkelch“, weiß Johanna.

Hunderttausende der Tiere schwärmen täglich aus den dreißig Stöcken, die Peter heuer versorgt. In jedem leben je nach Jahreszeit bis zu 50.000 Bienen und 1500 Drohnen. Eine gute Königin legt bis zu 2000 Eier am Tag, was ihrem eigenen Körpergewicht entspricht. Im Mai sind die Völker im Aufbau.

Die Auflagen für einen Bio-Imker sind streng und werden genau kontrolliert. „Ich muss jeden Schritt nachweisen und genau dokumentieren“, sagt Peter. Statt Kunststoff darf nur Holz für den Bienenstockbau eingesetzt werden. Peter schwört auf Zirbenholz für die Wabenrahmen. Zur Behandlung setzt der Imker statt auf chemische Spritzmittel ausschließlich auf Effektive Mikroorganismen (EM), die er bei Bedarf mit der Sprühflasche einbringt. Die Honiglagergefäße müssen aus Edelstahl sein und sind deshalb um ein Vielfaches teurer. Strenge Hygienevorschriften sind bei allen Produktionsschritten einzuhalten. Die Lieferscheine vom Einkauf des Bio-Zuckers sind ebenso vorzuweisen, wie die Etiketten auf den Honiggläsern genauen Richtlinien unterliegen.

Wichtig ist auch der eigene Wachskreislauf: Alle zwei Jahre tauscht Peter die Holzrahmen in den Stöcken aus. Nach der Honigschleuder wird das sattgelbe Wachs in einer Sonnenwachsschmelze rückgewonnen und wieder zu reinstem Ausgangsmaterial für neue Wachsplatten, in denen neue Bienengenerationen heranwachsen werden. „Das Wachs ist das Gold des Imkers“, schwärmt der Imker.

Der Aufwand schreckt viel­e Kollegen bisher ab. „Dabei ist das die Zukunft“, ist Pete­r überzeugt. Die hervorragende und im Labor regel­mäßig bestätigte Qualität des Honig­s scheint dem Fachmann Recht zu geben. Heuer hat er sechs Kostproben seiner Arbeit zu Wettbewerben eingereicht. Alle sechs wurden mit Medaille­n ausgezeichnet, gleich drei davon waren golden­e.

„Wenn man im Einklang mit der Natur lebt und arbeitet, ist man am richtigen Weg, bleibt selbst gesund und wird mit den besten Produkten belohnt.“ Der Bienenfreund hat in sechs Jahren keinen einzigen Stock an Schädlinge wie die Varroa-Milbe verloren. Das Ehepaar Wibmer schwört auf ein Honigbrot mit einigen Tropfen Propolis zum Frühstück.

Finanziell rechnen muss sich das für Peter Wibmer nicht: „Ich bin mit einer schwarzen Null zufrieden. Es geht mir nicht ums Geld. Biene­n sind eine Faszination für mich.“