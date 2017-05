Von Alexander Paschinger

Imst – Begeistert führt Guntram Jörg durch seine Baustelle in der ehemaligen Billa-Halle. Auf zwei Ebenen werden gerade die Platten zugeschnitten und montiert. 756 m² Kletterfläche entstehen hier. Boulder-Flächen, besser gesagt: Dabei bewegen sich die Kletterer bis zu einer Höhe von 4,50 Meter – ohne Seil, in so genannter Absprunghöhe.

„Das ist total gefragt“, erzählt Jörg, der selbst als Boulder-Profi unterwegs war. Mit seiner „Steinblock“-Halle in Rankweil hatte der Vorarlberger den Anfang gemacht. Nun hat er seine Fühler nach Imst ausgestreckt. In Hansjörg Gottstein, der auf dem Areal ohnehin ein regionales Wirtschaftszentrum errichten will, hat er einen Partner gefunden. „Die Wölbung der Hallendecke hat mir von Anfang an gefallen“, sagt Guntram. Und die Lage von Imst sei ideal.

Ende Juni will er die Halle eröffnen. Er habe sich in der Szene um- und den Bedarf herausgehört. Bouldern, das sei das neue Fitnessstudio: „In Rankweil zählen wir teilweise pro Tag zehn Neuanmeldungen“, erzählt Jörg. Dort hat er 25 Mitarbeiter, „in Imst werden wir wohl so an die 20 Betreuer brauchen“. Buchhaltung und Marketing bleiben in Vorarlberg.

„In Telfs und Innsbruck gibt es schon große Kletterzentren“, meint dazu der Imster Sportreferent und Gemeinderat Thomas Schatz, „ich hoffe, dass es sich wirtschaftlich für die Imster Kletterhalle und die neue Boulderhalle ausgeht“. Als Sportreferent freue ihn die Erweiterung des Angebots, „aber der Markt ist sicher auch irgendwann ausgereizt. Der Kuchen ist nicht unendlich groß.“

Das befürchtet auch Andy Knabl von der Kletterhalle. „Wir haben schon jetzt die Krümel“, sagt er in Anbetracht der Kletterzentren in Telfs und Innsbruck – „allein durch Telfs fehlen rund 300 Eintritte“.

„Ich war in der Kletterhalle und hatte dort eine gemeinsame Eintrittskarte vorgeschlagen“, meint Jörg zur TT. Das Angebot sei aber abgelehnt worden. „Dabei bedienen wir unterschiedliche Sportler. Beim Bouldern sind viele Anfänger, die später dann auf Seil umsteigen wollen – die könnte dann die Kletterhalle übernehmen“, beteuert er.

„Er kam mit einem leeren Blatt Papier“, beschreibt wiederum Knabl dieses Treffen. Und es wurde eine 50:50-Lösung angeboten. „Das wäre aber ein Verlust für uns – wir sind schon länger da, haben Boulderbereich, Vorstieg, Halle und Außenanlage anzubieten – bei uns ist viel mehr Aufwand.“ Die Politik müsse sich in die Frage einschalten, wie viele solcher Hallen Tirol noch verträgt: „Vielleicht haben wir in Imst bald zwei Hallen, die nicht mehr gehen.“