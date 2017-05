Von Matthias Reichle

Prutz, Ladis – Als Riesenerfolg wertet der Prutzer Künstler Frizzey Greif die kürzlich erfolgte Benefizaktion für Nepal. Beim Abend im Rechelerhaus seien rund 20.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Bei der Veranstaltung konnten zahlreiche Bilder versteigert werden. „Es mussten Stühle und Tische zusätzlich im überfüllten Saal in Ladis aufgestellt werden. Gäste aus Zürich, München, Schliersee bis Oberösterreich und viele Persönlichkeiten aus Tirol waren begeistert von den Dokumentarfilmen und die Non-Profit-Organisation für ein sinnvolles Dasein ist wieder gewachsen“, betonte Greif.

Der Prutzer Künstler konnte heuer eine Schule im Sindhupalchok District in Nepal eröffnen. Derzeit bereitet man neue Projekte vor, berichtet er. „Es gibt dort ein Dorf, das immer noch keinen Strom hat. Wir möchten ein kleines Kraftwerk bauen. Die Leute leben dort noch wie in der Steinzeit.“ Außerdem gibt es die Vision einer Hängebrücke sowie einer besseren Wasserversorgung. Die Menschen legen teilweise lange Strecken zu Fuß zurück und müssen dann das Wasser, das sie aus einem Bach schöpfen, erst noch abkochen.

Außerdem sei man dabei, den Sherpa Narayan, der Frizzey Greif auf seiner Reise in Nepal begleitet hat, nach Tirol zu holen. „Wir können nur was bewegen, wenn wir gemeinsam was Sinnvolles bewegen“, betont Frizzey. Spendenkonto bei der Raiba Oberland: IBAN: AT75 3635 9000 0102 8224, BIC: RZTIAT22359.