Von Catharina Oblasser

Lienz – Wenn Freileitungsmonteure, die so genannten „Mastensteiger“, mit ihren Leitungsfahrzeugen in luftiger Höhe unterwegs sind, ist das nicht ungefährlich. Sinisa Jovic und Annika Dollinger haben für ihr Abschlussprojekt an der HTL ein Notbremssystem dafür entwickelt.

Natalie Egger und Adrian Hanser hat es eine historische Lok der Lienzer Eisenbahnfreunde angetan. Sie entwickelten eine Temperaturüber­wachung für die Achslager der Lok. Damit kann der Lokführer Überhitzunge­n verhindern.

Beide Teams der HTL bekamen für ihre Projekte gestern den Preis „Best Project Techni­k Live 2017“ des Mechatronik-Clusters Tirol verliehen. Dabei ist den Juroren die Wahl nicht leicht gefallen. 30 Projekte standen beim Technik-Tag in der Lienzer RGO-Arena zur Auswahl. „Das ist doppelt so viel wie sonst immer“, erklärt HTL-Direktor Peter Girstmair. Grund sind die neuen Regelungen der Zentralmatura, die ein Abschlussprojekt zwingend vorschreiben. Bisher lag es an den Schülern, auf welche Weise sie ihren Abschluss erreichen wollten. Für Direktor Girstmair ist die Zahl von 30 Projekten nicht zu hoch gegriffen. Mehr als zwei Drittel davon wurden nämlich von Unternehmen direkt in Auftrag gegeben.

Wo so viel junges Talent auf einem Platz zu finden ist, sind auch die Firmenvertreter nicht weit, die neue, gut ausgebildete Technikkräfte suchen. Die Firmen Euroclima, Micado und IDM-Pletzergruppe hatten Vertreter in die RGO-Arena gesandt. Untrennbar mit der Mechatronik-HTL verbunden ist auch das neue Mechatronik-Bachelor-Studium. Der Unicampus ist im Bau, er entsteht direkt angrenzend an die HTL.

Domenik Ebner von der Firma Euroclima in Sillian (90 Mitarbeiter) ist nicht nur froh über das große Potenzial der HTL-Absolventen, sondern freut sich auch auf künftige Mechatronik-Bachelors. „Gegenüber unseren Geschäftspartnern ist es ein wichtiger Trumpf, eine Uni vor Ort zu haben.“ IDM-Vertreterin Sabin­a Hutter berichtet von großem Bedarf an zusätzlichen Technikern im Matreier Werk (140 Mitarbeiter). Und die Oberlienzer Firma Micado (30 Mitarbeiter) wird bald dazubauen, um alle Aufträge annehmen zu können. „Wir erleben zurzeit einen Mechatronik-Boom und suchen laufend neue Mitarbeiter.“

Was HTL und Studium betrifft, so sehen Direktor Peter Girstmair und Studienleiter Fadi Dohnal optimistisch in die Zukunft. Zurzeit gibt es nämlich nur sieben Studenten. „So wie das Campusgebäude wächst, so steigt auch die Attraktivität des Studiums. „Ich bin überzeugt, dass das mittelfristig ein großer Erfolg wird.“ Ab Herbst wird es neben den Bachelor-Studenten auch drei bis vier Doktoratsstellen geben, erklärt Dohnal.