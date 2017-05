Von Michael Domanig

Innsbruck — Am Samstag, den 24. Juni, bittet der Verein „Quo vadis" rund um Obmann Ton­y Obergantschnig zur fünften Pilgerwanderung von der Innsbrucker Jesuitenkirche nach Maria Waldrast. Die Pilger, die um 4 Uhr Früh aufbrechen, folgen einmal mehr den Spuren von Bischof Reinhold Stecher, der sich oft ganz allein und ebenfalls mitten in der Nacht zu dieser Wanderung aufgemacht hat.

Mit den Spenden der bis zu 250 Teilnehmer aus ganz Tirol werden gleich drei Aktionen unterstützt: zum einen die Concordia-Sozialprojekte der Jesuiten, die sich für Straßenkinder in Osteuropa starkmachen; zum zweiten die von Stecher initiierte Aktion „Wasser zum Leben", mit der Brunnenbauprojekte der Caritas Tirol in Mali gefördert werden; und schließlich die „Arche Tirol", eine Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen. „Bischof Stecher war ein begeisterter Förderer unserer Arbeit in Westafrika", betont Caritas-Direktor Georg Schärmer. „Und auch der Wert des behinderten Lebens war ihm ganz wichtig."

Mit dem 2013 verstorbenen, ungebrochen populären Geistlichen verbinden Schärmer intensive Erinnerungen: „Stecher war einer meiner Lehrer an der Pädagogischen Akademie", erzählt Schärmer. „Mit 18 hatte ich mit der Kirche wenig am Hut. Eines meiner Berufungserlebnisse war Stecher. Sein Esprit, seine Frechheit, seine Tiefsinnigkeit beeindruckten mich." Schon damals habe sich Stechers besonderes Gespür für „Tempo" gezeigt: „Er hat referiert und ließ uns dann darüber nachdenken. Währenddessen hat er seine Blumen gegossen", lacht Schärmer. „Er wusste, dass man in unserer Zeit der Hast nicht immer nur pushen und Tempo geben kann, sondern auch Zeit für Reflexion braucht. Die Gießkanne ist für mich generell ein Symbol für die Wachstumsprozesse, die er bei den Menschen ausgelöst hat: Auch bei vielen, die ihn nie kennen gelernt haben, hat er einen Samen gepflanzt."

„Quo vadis"-Pilgerwanderung 2017 Treffpunkt am Samstag, 24. Juni, um 3.30 Uhr bei der Jesuitenkirche in Innsbruck: literarische Einstimmung mit Verena Gutleben (Caritas), moderne Choräle von Nor­a und Tabea Baumann, Morgen-agape; um 4 Uhr Pilgersegen durch Pater Peter Fritzer und Aufbruch Richtung Maria Waldrast. Labe­stationen in Mutters und Mieders. Ankunft in Maria Waldrast um ca. 11/12 Uhr: Pilgermesse mit Pfarrer Paul Kneussl (Musik: Rumer Männerchor, Soli: Edi Lehmann, Orgel: Christine Neier). Rückfahrt per Zug ab Matrei/Brenner (Shuttlebusse von Maria Waldrast zum Bahnhof). Anmeldung ab 30. Mai in Innsbruck: Hypo Tirol Bank (Bozner Platz), Alpenverein (Meinhardstraße), GEA Innsbruck (Anichstraße), Caritas Tirol, BGBRG Sillgasse, Pfarre Allerheiligen, Pfarre St. Paulus. Spendenbeitrag: 30 Euro.

Trotz seines „reichhaltigen und ausgesetzten" Lebens als Bischof habe es Stecher auch persönlich sehr gut geschafft, Phasen der Stille und Ruhe einzulegen, ergänzt Schärmer: „Das Pilgern auf die Waldrast diente ihm genau dazu — als permanenter Frühjahrsputz für Geist und Seele."

Auch die vom Verein Quo vadis umgesetzten Benefiz-Theaterprojekte — „Don Camillo" und zuletzt „Pfarrer Braun" — wären in Stechers Sinne gewesen, glaubt Schärmer. „Ihm ging es auch darum, Humor in den Kirchenraum hineinzutragen, er war bis zuletzt auch ein Schlitzohr, ein Lauser — frech gegenüber Rom und der eigenen Kirche." Zugleich habe Stecher immer „wohldosiert, aber messerscharf" die Stimme erhoben, wenn es um Menschenrechte ging. Und auch die lange Bischofsvakanz in Innsbruck „hätte er sicher scharf kritisiert".

Was die Menschen bis heute am meisten an Stecher fasziniere? „Sein Objektiv war immer auf das Positive gerichtet, auf die nimmermüde Suche nach dem Guten", erklärt Schärmer. Er selbst bewahrt einen grün gefärbten Pinsel des kreativen Bischofs in seinem Büro auf: „Stecher malte nicht nur auf Leinwand, sondern auch auf Herzen."