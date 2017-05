Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Polizisten sollen wieder „einen Namen und ein Gesicht“ bekommen. Dieses Zitat aus der Projekt-Beschreibung bringt auf den Punkt, was die Polizeiführung mit dem neuen Konzept beabsichtigt. „Wir wollen das Ohr bei der Bevölkerung haben, wir wollen das Engagement der Leute für die Sicherheit und das Vertrauen in die Polizei stärken“, erklärt Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler. Pläne, bei deren Verwirklichung das neue „Sicherheits.Mobil“ eine entscheidende Rolle spielt. Und die Polizeibeamten (Sicherheitsbeauftragten), die teilweise verstärkt durch Streetworker damit unterwegs sein werden. Diese Sicherheitsbeauftragten steuern ab Juni mit dem „Sicherheits.Mobil“ regelmäßig verschiedene Innsbrucker Stadtteile und Brennpunkte an und suchen dabei den Kontakt zu den Leuten. Wer Probleme oder Angst hat, wer Auffälligkeiten melden will, kann sich an diese Beamten wenden. Nicht nur bei ihrer Tour durch Innsbruck: „Wir stehen auch auf Facebook zur Verfügung. Die Leute können uns schreiben oder auch anrufen“, sagt Projektleiter Manfred Peer vom Stadtpolizeikommando.

Das „Sicherheits.Mobil“ ist aber nicht nur nach Fahrplan unterwegs, sondern soll auch an sozialen Brennpunkten zum Einsatz kommen. Wenn etwa Randgruppen im Rapoldipark die Leute beunruhigen, „wollen wir versuchen, neue Verhaltensweisen zu initiieren, sodass niemand beunruhigt wird“, nennt Sozialarbeiter Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose ein Beispiel.

Das neue Konzept scheint gut anzukommen. Schon bei der Präsentation des „Sicherheits.Mobils“ im Rapoldipark meinte eine Passantin: „Das find’ ich gut.“