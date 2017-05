Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ein kurzes Tippen und ein schnelles Wischen auf dem Handydisplay – und schon steht das Bild im Netz. Genau das soll im heurigen Sommer in deutschen Freibädern nicht mehr so einfach möglich sein, wie einige deutsche Medien dieser Tage berichten. Demnach haben sich zahlreiche Badbetreiber in unserem Nachbarland für diese Sommersaison vorgenommen, ein striktes Fotografier- und Filmverbot durchzusetzen und dieses auch entsprechend streng zu kontrollieren.

Hintergrund dieser Maßnahme: Niemand soll seine Kinder unbekleidet oder sich selbst, lediglich mit Bikini oder Badehose bekleidet, plötzlich auf irgendwelchen Webseiten finden. Um nicht unterscheiden zu müssen, ob der Fotograf nur sich selbst oder Bekannte mit deren Einverständnis fotografiert hat, müssen Handys und Kameras entweder in der Tasche bleiben oder die Linsen mit einem Aufkleber vorübergehend funktionsuntüchtig gemacht werden.

In Tirol ist das Fotografieren im Freibad ebenfalls ein Thema. Aber eines, bei dem man auf die Vernunft der Badegäste und nicht auf ein generelles Verbot setzt. „Ob im Freibad fotografiert werden darf, kann der Betreiber in der Badeordnung festlegen“, erklärt Karlheinz Bader, Obmann der Tiroler Bäder. Die von der Wirtschaftskammer erarbeitete und den Betrieben empfohlene Musterbadeordnung sieht ein generelles Verbot von Fotoapparaten und Handys in den Anlagen nicht vor. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass das Fotografieren anderer Badegäste oder des Personals ohne deren Einwilligung untersagt ist. Es gelte grundsätzlich, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Recht am eigenen Bild einzuhalten, erklärt Karlheinz Bader. Man wolle aber kein generelles Verbot von Kameras oder Handys. Damit würde man es nämlich beispielsweise einer Familie unmöglich machen, ihren Schwimmtag für das Familienalbum zu dokumentieren. Und das sei nicht im Sinn der Bäderbetreiber, betont Bader.

Allerdings sei das Personal in den Badeanlagen angehalten, nicht nur ein Auge auf die Schwimmbecken zu haben, sondern natürlich auch auf die Liegewiesen und die übrige Infrastruktur. Wenn sich dort jemand auffällig verhält und andere Menschen ohne deren Einverständnis fotografiert, dann schreiten die Angestellten ein. Im Innsbrucker Freibad Tivoli beispielsweise gibt es bei Bedarf auch jene Aufkleber für das Handy, mit denen die Linsen abgeklebt werden können. Sollte sich die Person weigern, ihr­e Kamera vorübergehend funktionsunfähig zu machen, dann kann der Badegast auch aus dem Bad verwiesen werden. „Schließlich gilt das Hausrecht und das kann der Betreiber auch durchsetzen“, sagt Bader.