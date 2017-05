Von Helmut Wenzel

St. Anton, Pettneu, Flirsch, Strengen – Maria Kössler Obfrau des Sozialvereins Sovista, hat das Projekt aus der Taufe gehoben: In den vergangenen Monaten entstand die erste Computeria Tirols für ein ganzes Tal. Kössler und Sovista-Team haben vier Treffpunkte eingerichtet und eng verknüpft – in der Bibliothek der Neuen Mittelschul­e St. Anton, im Kunstraum Pettneu, im Pflegeheim Flirsch und im Pfarrsaal Strengen.

Schon in der Testphase in den vergangenen Monaten erwiesen sich alle vier Räume als gefragter Treffpunkt für die 60-plus-Generation. „Man könnte auch sagen, da haben sich Selbsthilfegruppen mit Interesse an der digitalen Welt gesucht und gefunden“, resümiert Kössler. „Was in der Computeria jedenfalls nicht stattfindet, sind Kurse nach einem bestimmten Lehrplan. Jeder bringt sein eigenes Gerät mit. Mehr als die Hälfte kommen mit dem Smartphone, einige auch mit dem Notebook oder Tablet.“ Und jeder besucht die Computeria, wann er will. Jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr ist einer der vier Räume geöffnet. Ehrenamtliche Betreuer sind die Instruktoren und Begleiter in den Computeria-Gruppen. „Wir bestimmen selbst, was wir tun wollen“, unterstreicht die Sovista-Obfrau.

Oft geht es, so Kössler, um simple Dinge wie das Bearbeiten und Verschicken von Fotos. „Hoch im Kurs steht bei den Senioren das Kommunikationsprogramm WhatsApp“, schildert die Obfrau. „Kürzlich ist es darum gegangen, wie man eine Sperre aufhebt. Die Teilnehmer lernen, indem sie die Tipps und Tricks gleich ausprobieren. Dabei ist der Spaßfaktor oft hoch.“ So nebenbei würden sich zahlreiche Senioren im Tal in der digitalen Welt vernetzen. So habe sich zum Beispiel eine Kochgruppe gebildet, die sich zu bestimmten Anlässen austauscht.

Zu Gast bei der offiziellen Feier zur Gründung der Stanzertaler Computeria – übrigens tirolweit die 30. derartige Einrichtung – war gestern Freitag Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Sie könne zur gemeindeübergreifenden Initiative des Vereins Sovista nur gratulieren, sagte sie im Pflegeheim Flirsch. „Computerias sind Orte des lebensbegleitenden Lernens“, hob sie hervor. Älteren Menschen soll die Scheu vor neuen Medien und dem Internet genommen werden. „Hier im Stanzertal kann diese Einrichtung wohnortnah und in vertrauter Umgebung besucht werden.“ Sie sei überzeugt, dass Computerias die geistige Fitness fördern, Freude machen und das Miteinander stärken.