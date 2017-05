Landeck, Pfunds, Nauders – Seit Freitagnachmittag strengen sich Jungschützen aus allen Teilen Tirols für eine möglichst hohe Trefferquote an. 447 Nachwuchstalente trafen auf der Nauderer Schlosswiese ein, um den Schützenkönig und die Königin (bei den Marketenderinnen) zu ermitteln. Veranstalter des 28. Landesjungschützenschießens sind die Kompanien Pfunds und Nauders.

Bei den Trophäen haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir möchten etwas anderes verteilen als gewöhnliche Pokale“, erläuterte Viertelkommandant Major Fritz Gastl. Der kreative Auftrag ging an die Lebenshilfewerkstatt in Landeck. „Es ist uns ein Anliegen, diese Einrichtung zu unterstützen“, hob Gastl hervor.

So schufen Lebenshilfe-Projektleiter Franz Huber, Tischler Reinhard Jochum sowie Lisi Pregenzer hübsche Trophäen aus Zirbenholz und Glas – in Summe 93 Stück für die besten der 447 Schützen, die in vier Burschen- und vier Damenklassen antreten. Der offizielle Festakt beginnt heute Samstag um 15 Uhr auf der Schlosswiese, anschließend ist Preisverteilung im Veranstaltungszentrum. Auch eine Kranzniederlegung zum Gedenken an den Franzosen-Einfall 1799 in Nauders und Pfunds ist geplant. (hwe)