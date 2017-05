Von Hubert Daum

Nassereith – Vor Jahrzehnten fragte sich so mancher Nassereither noch, was sich wohl hinter den hohen Klostermauern verbirgt. Längst hat sich das ehemalige „Versorgungshaus“ der Barmherzigen Schwestern der Welt geöffnet und ist spätestens seit der Generalsanierung ein modernes Alten- und Pflegeheim für derzeit 71 Bewohner. Mit rund 50 Mitarbeitern ist man auch der größte Arbeitgeber der Gurgltalgemeinde.

„Als wir uns für die Gemeindezeitung mit dem 130-jährigen Bestehen auseinandersetzten, kamen wir auf die Idee einer Jubiläumsveranstaltung“, weiß Stefan Schönherr und beschloss gemeinsam mit Christoph Schultes, „das in die Hand zu nehmen“. Schultes: „Die Beschäftigung mit der Geschichte des Hauses war so spannend, dass wir immer mehr wissen wollten. Es folgte die Entscheidung, dass wir auch eine Festschrift herausgeben.“

Die hat es allerdings in sich, denn die Broschüre, die morgen Sonntag verteilt wird, ist nahezu ein historisches Werk. Seit Februar dieses Jahres begannen die beiden, geschichtliche Informationen in Archiven (bis Kaltern), Büchereien und persönlichen Gesprächen zusammenzutragen. Klar wurde jedenfalls, dass seit dem Jahre 1887, als der Orden der Barmherzigen Schwestern das „Mader’sche Anwesen“ käuflich zum Zwecke der Errichtung eines Spitals erwarb, die Anwesenheit des Ordens das dörfliche Leben wesentlich beeinflusste. Bereits 1889 wurde das Haus „Altersheim für psychisch unheilbare Kranke“ genannt. Zeitweise wirkten über 20 Schwestern im Dorf am Fuße des Fernpasses. Schönherr: „Schwester Dorothea beispielsweise setzte die erste Unterschrift für den Bau einer Umfahrungsstraße.“ Oberin Jakoba M. Kohler wurde später zur Ehrenbürgerin Nassereiths ernannt.

Am Ostermontag 2002 übersiedelte allerdings die Schwesterngemeinschaft aus Nachwuchsmangel in das Mutterhaus nach Innsbruck. Ein schmerzlicher Abschied – die Mitarbeiter des Pflegeheimes waren also nun zur Gänze weltlich. „Uns ist immer noch wichtig, dass wir die vincentinischen Werte weiterleben“, betont Pflegedienstleiterin Simone Pfefferle. Dann allerdings die Renaissance: Im Jänner 2015 trafen drei Schwestern aus der Provinz Tansania ein, die immer noch in Nassereith stationiert sind.

Also gibt es beim sonntägigen Festakt am Kirchplatz die Begegnung der Generationen, denn 21 Schwestern mit Naheverhältnis zu Nassereith haben ihr Kommen zugesagt und kehren für einen Tag zurück zu ihren Wurzeln. Vorher, um 10 Uhr, wird die heilige Messe gefeiert. Auch LT-Präsident Herwig van Staa wird dem Festakt beiwohnen, ebenso Abordnungen hiesiger Vereine und natürlich die gesamte Bevölkerung.