Von Harald Angerer

Kirchberg – Jetzt kann wieder gewandert werden – der Wanderweg am Gaisberg in Kirchberg wurde gesichert und gestern wurde offiziell die neue Steinschlaggalerie eingeweiht. Seit Sommer 2015 waren beide Wanderwege am Gaisberg gesperrt, ein Hangrutsch drohte. „Der Landesgeologe hat den Anriss untersucht und es blieb uns nur, die beiden Wege zu sperren“, schildert Bürgermeister Helmut Berger.

Vor allem für die Kirchberger Touristiker war das ein harter Schlag, ist doch der „Sportberg Gaisberg“, wie er genannt wird, besonders bei Gästen beliebt und sind die Wanderungen am Gaisberg dank Liftanbindung auch für weniger geübte Wanderer leicht möglich. Bei der Suche nach einer Lösung für das Problem wurden mehrere Möglichkeite­n angedacht, zum Beispiel auch eine lange Hängebrücke über den betroffenen Bereich. „Es musste aber eine Variante sein, die wirklich für jeden leicht gehbar ist“, schildert Toni Wurzrainer, Obmann des Kirchberger TVB Ortsausschusses.

Mit einer Steinschlag­galerie konnte genau das erfüllt werde­n. „Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war sehr gut. Die Grundeigentümer waren sehr entgegenkommend, und auch mit der Gemeinde, der Bergbahn und dem Land Tirol verliefen die Gespräche sehr gut“, betont Wurzrainer.

Die Gesamtkosten für das Projekt waren mit 150.000 Euro veranschlagt, nach der Endabrechnung sind es nun aber 195.000 Euro geworden. Die Galerie musste massiver gebaut werden als ursprünglich gedacht, und eine solche Anlage lasse sich im Vorfeld nur schwer kalkuliere­n. Bei der Finanzierung war man sich auch rasch einig und die gute Zusammenarbeit setzte sich fort. Vom Land Tirol gab es ein­e Förderung in der Höh­e von 75.000 Euro. Die drei übrigen Beteiligten übernahmen von der Restsumme je ein Drittel.

Gestern wurde die Galerie nun offiziell eröffnet und gesegnet. Dazu war auch LHStv. Josef Geisler nach Kirchberg gekommen, der den Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren als besonderen Schwerpunkt hervorhob.