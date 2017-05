Von Michael Domanig

Leutasch – Morgen Sonntag geht in Leutasch der 135. Bezirks-Feuerwehrtag Innsbruck-Land in Szene. Bereits im Vorfeld zieht Bezirkskommandant Reinhard Kircher im Gespräch mit der TT Bilanz über das abgelaufene Feuerwehrjahr – und spricht auch wachsende Herausforderungen klar an: So haben die 76 Feuerwehren des Bezirks 2016 insgesamt 2738 Einsätze bewältigt – rund 350 weniger als 2015. Doch trotz dieses deutlichen Rückgangs sei der Stundenaufwand insgesamt wohl kaum gesunken, ist Kircher überzeugt: Schulungs- und Wartungsarbeiten seien in den Aufzeichnungen oft nicht erfasst – doch gerade hier seien heute erhebliche Mehrleistungen nötig: „Die Technik entwickelt sich derart rasant weiter, dass man sich wöchentlich mit den Geräten und Fahrzeugen befassen muss. Selbst eine Tragkraftspritze, die man früher angelassen hat wie einen Rasenmäher, ist heute mit Display ausgestattet.“ Auch Fehl- und Täuschungsalarme würden den Feuerwehren viel Arbeit bereiten: „Vom Wegstarten her sind sie für uns ja gleich wie ein Einsatz.“

Apropos Einsatz: Den müssen bei der Feuerwehr nicht zuletzt die Führungskräfte beweisen. Sie gehen heuer ins letzte Jahr ihrer fünfjährigen Funktionsperiode, 2018 werden die Funktionäre auf allen Ebenen (Ort, Abschnitt, Bezirk, Land) neu gewählt. „Viele überlegen derzeit: Trete ich an? Höre ich auf?“, berichtet Kircher. „Wir wollen die Funktionäre motivieren, sie aber auch darauf vorbereiten, was zu einer Führungstätigkeit alles dazugehört, an schönen und fordernden Aspekten. Leute zu lenken und zu führen, ist nicht einfach.“ Dazu hat erst diese Woche ein Fortbildungsabend rund um „Führung und Führungsverantwortung“ in Oberperfuss stattgefunden. „Wir gehen aktiv auf diese Herausforderung zu, machen uns Gedanken über die Funktionäre“, fasst Kircher zusammen. Er selbst habe über ein neuerliches Antreten noch nicht entschieden.

Wird es in Zeiten zunehmender Überstunden und geänderten Freizeitverhaltens generell schwieriger, Freiwillige für den Feuerwehrdienst zu finden? Der Personalstand im Bezirk sei mit rund 7450 Mitgliedern stabil, betont Kircher. „Bisher haben wir keine Probleme, die nötige Hilfe zu leisten.“ Man sei hier aber laufend gefordert – und natürlich „auch auf das Verständnis der Arbeitgeber angewiesen, dass sie ihre Mitarbeiter im Einsatzfall gehen lassen“. Auch beim Nachwuchs dürfe man „nicht jammern, wir müssen aber ständig etwas tun – und schon in Kindergarten und Schule präsent sein“.