Reutte – Mit einem Fest für die ganze Familie und einer aufsehenerregenden Flugshow startet die Naturparkregion Reutte wieder in die Sommersaison. Los geht’s in der Klause am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) um 11 Uhr beim Frühschoppen mit der Musikkapelle Reutte und ab ca. 15.00 Uhr spielen die Blechbätscher aus dem Allgäu auf. Volle Konzentration heißt es ab ca. 14 Uhr für die Piloten der Flying Bulls und jene des Czech Aerobatics Teams. Sie werden waghalsige Flugmanöver zeigen.

Am Donnerstag sind auch ermäßigte Tickets (5 Euro) für die Highline erhältlich. Shutt­lebusse ab Reutte und Heiterwang werden eingerichtet. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Sonntag, den 28. Mai, statt. Infos auf www.reutte.com. (fasi)