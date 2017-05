Innsbruck – Die Kletterer sind in ihr neues Domizil KI an der Sill eingezogen, die alten Griffe im Kletterzentrum Tivoli werden abmontiert. In wenigen Wochen kann laut Innsbrucks Vizebürgermeister Christoph Kaufmann der Umbau für das Trainingszentrum der Raiderettes (Cheerleader) beginnen. Bisher mussten die 150 Mitglieder der Cheers und Dancers ihr Training „quasi jeden Tag an einem anderen Ort abhalten“, sagt Swarco-Raiders-Pressesprecherin Gabi Pilger. Nach dem Auszug der Kletterer bekommen sie ihre langersehnte eigene Trainingsstätte, die im Herbst fertig gestellt sein soll. „Die Kletterwände kommen raus, die Räume werden grundsaniert. 170.000 Euro wurden dafür im Budget von Stadt und Land reserviert“, so Kaufmann. „Die Trainingsstätte ist ideal. Gerade für die Vorbereitung für große Meisterschaften wie die WM brauchen die Teams hohe Räume und große Spiegelflächen“, so Pilger. In wenigen Wochen wird zudem auch das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs für das anliegende Footballtrainingszentrum der Raiders präsentiert. (wa)