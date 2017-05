Schmirn – Wenn Erich Gatt (64) in den letzten drei Jahren Helfer bei den umfangreichen Arbeiten zur Sanierung der Rumlich-Kapelle „Zu unserm Herrn im Elend“ in St. Jodok brauchte, musste er nie lange bitten. Und auch die feierliche Einweihung am Sonntag entwickelte sich zu einem Fest, das alle Erwartungen sprengte. Gefeiert wurde in großer Gemeinschaft, mit hoher Geistlichkeit und Musik. Alle kamen, die je nach ihren Möglichkeiten einen Beitrag geleistet haben.

Bis vor drei Jahren hatte die kleine Kapelle ein tristes Dasein gefristet. Mit der Schenkung von Lambert Hörtnagl an die Familie Monika und Erich Gatt konnte das Projekt zur Rettung des Kleinods beginnen. Dabei entwickelte sich über das Tal hinaus eine Zusammengehörigkeit, die den Initiator überraschte und während schwierigster Arbeiten motivierte. Beim undichten Dach, dem feuchten Mauerwerk oder dem morschen Gebälk, das kaum noch die Last des Gewölbes tragen konnte, bedurfte es neben handwerklichem Geschick auch schweißtreibender Körperarbeit. Nicht umsonst meinte Erich Gatt, dass man sich „so eine Arbeit wie die Kapellenrenovierung nur einmal im Leben antut“.

Doch nicht nur das Äußere der Kapelle erstrahlte am Tag der Einweihung in voller Pracht. Andächtig wurde die renovierte Holzfigur des Auferstandenen bestaunt. Diese wird Heinrich Ritter von Aufenstein zugeschrieben. Er habe, so will es eine Sage, nach einem Besuch in Bethlehem um 1210 ein uraltes, hölzernes Bild des Heilands gesehen und nach seiner Rückkehr eine Kopie anfertigen lassen. Die beiden Heiligen, Isidor zur linken und Jodok zur rechten Seite des Auferstandenen, wurden von Karl Gatt (79), dem Bruder von Erich Gatt, geschaffen. (bt)