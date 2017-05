Innsbruck, Pfunds, Nauders – Bestens besuchter Treffpunkt für Freunde des Kaiserjägerschießens war gestern abermals der Bergisel. 181 Teams aus acht Nationen waren beim 36. Bewerb dabei. „Es freut uns sehr, dass wieder zahlreiche Schützen aus dem alten Tirol die Fahnen hochgehalten haben“, sagte Christian Haager von den Innsbrucker Kaiserjägern. Am Siegerstockerl standen der Kameradschaftsbund Jenbach, die „Böllerschützen Fischen“ und die Kaiserjäger Innsbruck.

Jungschützen und Marketenderinnen aus 24 Kompanien trafen am Freitag und Samstag zum 28. Gesamttiroler Landesjungschützenschießen in Pfunds und Nauders ein. „Mit 408 Teilnehmern war es der bestbesuchte Bewerb überhaupt“, freut sich Christoph Pinzger vom Organisationskomitee. Mehr als ein Jahr dauerten die Vorbereitungen. Es ging nicht nur um den Schießwettbewerb. „Wir haben auch historische und soziale Schwerpunkte gesetzt“, schilderte Pinzger, Obmann der Kompanie Pfunds. „1799 fielen französische Truppen bei uns ein. Nauders wurde geplündert, Pfunds konnte sich um 1500 Gulden (ca. 23.000 Euro) freikaufen, das Dorf blieb verschont.“ Sozialer Aspekt war, dass der Auftrag für die Sieger-Trophäen an die Landecker Lebenshilfewerkstatt vergeben wurde. Den Tagessieg holte sich Lukas Wirtenberger von der Kompanie Absam. Den Teambewerb gewannen die Ötztaler Jungschützen vor den Kufsteinern und der Talschaft Pontlatz. (hwe, tz)