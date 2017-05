Innsbruck – Der Neubau des „Hauses der Gehörlosen“ in Innsbruck beschäftigt den Tiroler Landesverband der Gehörlosenvereine (TLVG) seit Jahren. Der Verein ist nun mit der Eröffnung der Bausteinaktion seinem Ziel einen kleinen Schritt nähergekommen. Das Haus in der Ing.-Etzel-Straße kann nur noch eingeschränkt genutzt werden, eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich. Für den Neubau braucht der TLVG rund sechs Millionen Euro. Geplant sind neben 21 Wohnungen, einem Festsaal und einer Cafeteria Räume für die Beratungsstelle sowie den Landesverband. Ein Modell gibt es bereits. „Der TLVG lebt rein von Spenden. Wir hoffen, dass wir mit der Bausteinaktion viele Leute erreichen, die uns unterstützen. Wir freuen uns über jede Hilfe“, erklärt TLVG-Landesverbandsleiterin Monika Mück-Egg.

Seit mehr als 50 Jahren setzt sich der TLVG dafür ein, Gehörlosen oder hörbehinderten Menschen in der Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Das ist nicht immer leicht. Der Landesverband versteht sich zudem als Ort der Begegnung, an dem Gehörlosenkultur, Gebärdensprache und Gehörlosenidentität gelebt und weitergegeben werden. In Tirol leben etwa 600 bis 700 Menschen, die gehörlos oder hochgradig schwerhörig sind. Im Haus der Gehörlosen bekommen sie Hilfe für alle Lebenslagen angeboten.

Mehr Informationen zum Neubauprojekt und der Bausteinaktion unter www.glztirol-bausteinaktion.at. Kontoverbindung: IBAN: AT4757000300055412895; BIC: HYPTAT22. (dd)